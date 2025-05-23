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自由廣場》警察資訊加給刻不容緩

2025/05/23 05:30

◎ 呂維胤

目前虛擬貨幣洗錢鏈、透過VPN或Proxy當IP跳板洗實體IP位置，是目前警察犯罪偵查工作新挑戰，創意私房論壇就是這類新型態犯罪手法。

創意私房論壇將主機設在美國，會員使用虛擬貨幣付費觀覽論壇中性影像，因為虛擬貨幣交易採非實名制，因此警方追查上中下游犯罪者時，首先要從跳板IP抽絲剝繭找到實體IP位置，再追出會員、嫌犯真實身分，因此，若警察執法人員沒有資訊專才，即無法破解IP跳板、分析出虛擬貨幣洗錢鏈金流、也無法查到架設在境外的電腦主機。

然而以警政人員職系和加給結構來看，雖然有其「資訊加給」，但實務上警察機關中能夠支領「資訊加給」的人卻是少數，比如在資訊室辦資訊業務，「警務正」因為是警察職系，不是一般公務員「簡、薦、委任」職系，因此警務正即使從事資訊工作，卻不能支領「資訊加給」；但如果是資訊室的「技士」因為是一般行政職系，就可以多領「資訊加給」，衍生同工不同酬的問題。

警察機關的人才更面臨外部挑戰，如其他公部門（如數發部）提供升官誘因，在業界更有提供優渥薪資和獎金，導致資訊人才有出走現象，使得近年來刑事局或縣市警察局培育資訊人才遇到極大困境。

面對警界即將面臨資訊留才困境，「資訊加給」真的有必要，也就是警察加給新增「資訊加給」，就像刑事加給、鑑識加給，又或者在警勤加給中新增「資訊加給」，如同六都「繁重加給」是列在「警勤加給」項目中。

警政對付日新月異的打詐手法，除了強化資訊人才和能力，應適度調整「資訊加給」及「資安加給」，網羅業界優秀的資訊人加入行列，以精進追查、遏止這些犯罪手法的能力。

（作者是成大政治經濟學研究所博士生）

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