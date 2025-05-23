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自由廣場》自研不等於自主 小米3nm晶片現形記

2025/05/23 05:30

◎ 郭索

小米創辦人雷軍高調宣布旗下首款3nm製程手機處理器「玄戒○一」即將亮相，聲稱這是中國晶片設計史上的重要突破，更暗示小米將躋身全球晶片旗艦行列。然而，這場所謂的科技勝利背後，真相卻耐人尋味。即「小米可研發，但卻無法製造」；技術圖紙畫得再精美，若無法轉化為量產實體，終究只是紙上談兵。中國今日的「造芯」，說穿了，仍受制於自由世界，尤其仰賴台積電的製造能力。

3nm製程並非單純技術問題，而是結合材料、設備與生產流程的全鏈路挑戰。目前全球能穩定量產3nm晶片者，僅台積電與三星，前者更居壓倒性市場優勢。小米所謂的「自主研發」玄戒○一，最終若仍須委託代工，則其自主性形同虛設。誰家承接此單，等於幫助中共政權在「晶片民族主義」旗幟下塑造虛假的技術獨立幻象，很容易捲入地緣與貿易風險。

在美中科技與經貿對抗升高的當下，若幫中國廠商量產先進晶片，勢必牴觸美方關稅或制裁機制。川普政府對涉及中國供應鏈的高科技產品必課徵高關稅，任何與中共「軍民融合」政策沾邊的科技產品，皆被視為戰略風險。一旦替中國設計晶片「背書製造」，美方可藉「間接支持中國戰略科技」理由，對台積電施壓、制裁甚至阻斷供應鏈。

小米玄戒○一的發表，是一場極具政治性質的宣傳行動。它既幫中共「科技強國」敘事擦脂抹粉，也試圖藉民間企業包裝國家戰略的軟實力。但其實質，不過是將設計成果貼上「自主」標籤，再輸出代工廠工藝的成品回銷內地市場。在這種模式下，中國仍無法突破先進晶片製造的「卡脖子」現實，更無從談起真正的戰略自主。

（作者從事自由業）

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