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自由廣場》台電基層員工的心聲/台灣缺電嗎？請看數據別預設立場

2025/05/23 05:30

◎ 阿台

我是台電基層員工，曾任職核電廠五年，具備超過十年配電技術員經驗，仍在職。我想從基層人員的體驗，談談用電的相關話題。

台電備載容量最低的時期，是在馬政府交接給民進黨時。記得當時台電還必須在夏天最熱時限制冷氣使用率，直到後來，因光電發展起來，夏天才不再發生這種情形。而後，則是冬天用電吃緊，因機組這時進行集中歲修，但後來，離岸風電發展起來，問題也解決了。最後，則是現在的「夜尖峰」時段吃緊，我期待儲能盡快上來，而目前已有將近六○○MW（兆瓦）。

台電就是這樣一步一步的逐步解決困境，對我來說是歷歷在目，但不知大家回想起來沒有？因為大眾如果容易健忘，就容易遭到政客的語言操弄。

再談台中電廠，它可是國民黨政府建的，但「減煤」卻是從林佳龍當市長開始，然而反空污喊得最大聲，卻是誰？核四興建、封存，皆是在國民黨政府任內，這總沒錯吧。不要為難台電了，台電只是執行政策的國營事業。

台積電承諾加入RE一○○（全球性的再生能源倡議），但核電不被聯盟承認是綠電，何況現有本土綠電並不敷台積電購用，此時此地，豈能說發展光電、離岸風電是錯誤的能源政策？還是乾脆忘掉護國神山的綠電需求，或任憑它向外購買綠電呢？

擁核人士常愛講，核電燃料體積小易儲存可反制封鎖，如何如何，卻無視俄烏戰爭時，核電廠就是最先被攻佔的所在。反過來，台海若開戰，中共可能一支一支地砲打離岸風電機嗎？至於遍佈全台各地的太陽光電場，中共要費事的一個一個打掉它們嗎？倘若能源來自於大自然，敵人是要如何封鎖？

至於被熱議的SMR小核電，且看美國的NuScale僅在通過設計階段，就因成本高漲而商轉遙遙無期，更別說核廢料究竟是要儲放在哪裏了。

身在配電最前線，我深刻體會，連新建電桿都非常困難，因為民眾只想用電卻不管電從哪裡來。總之，電桿電箱變電所都不准在他家附近。這些年面對種種工作困境，台電都快找不到新血加入行列了，影響所及，對民眾是好事嗎？再談電價，看看韓國好了，它的核電佔比超過百分之三十，又如何？韓國的電價漲輻遠遠超過了台電，卻還是虧損。而台電背負著政策的包袱，卻不被民眾諒解。

最後要呼籲各位好朋友，請相信台電官網顯示的各機組即時發電量和備載容量率，因為員工們都是兢兢業業，捧著一碗飯養家活口，誰敢拿飯碗開玩笑，去造假數據？那可是偽造數據的罪呀！

（作者是台電基層員工）

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