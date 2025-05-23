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社論》朝野須有國安共同認知圖像

2025/05/23 05:30

賴清德總統週二發表執政週年談話表示，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠地共商國是。（資料照）賴清德總統週二發表執政週年談話表示，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠地共商國是。（資料照）

賴清德總統週二發表執政週年談話表示，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠地共商國是。國安局長蔡明彥週三表示，透過國安簡報形塑各政黨對於國安威脅的共同認知圖像，對達成國安政策與法制的共識，是非常重要的一步。依照賴總統等人說法，我們正面臨複雜且具挑戰性的國際與區域安全情勢，朝野必須團結應對，不該繼續蹉跎空轉。在野若仍然像過去一年的表現，遭質疑是毀憲亂政，弱化台灣的總體實力，將讓敵人有更多可趁之機，那就是台灣人民的公敵。

外媒報導，美軍印太將領與盟邦高層軍官近期在夏威夷集會，印太司令帕帕羅指出，中國連續兩年在台海大規模軍演，不是單純的演習，中國處於危險競賽中。日本陸上自衛隊將領森下泰臣也指出，日本須回應中國帶來任何重大風險的能力。美國國務卿魯比歐二十日在參議院外委會聽證會強調，建構嚇阻先從台灣自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。民主友盟連番警示，說明中共明擺擴張野心。我們若表現軟弱，乏於準備來應對，導致台海更失衡，中共恐更易進犯。面對變局，國軍加強備戰有效嚇阻，全民亦要提升防衛韌性。在這樣的國安共同認知圖像下，國人理應對此有最大共識，團結鞏固國家安全。

賴總統三月時針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，已經提出十七項策略。接下來所需強化國安政策與法制，不光行政部門，還有賴立法部門通過相關的法案與經費。但過去一年，國會因藍白兩黨挾席次多數的掌控下，層出不窮的亂政之舉，人民對其表現徹底失望。公民自主發動大罷免潮，希望汰除不適任的立委，撥亂反正，促立法院能真正推動福國利民、符合國家利益的議案。事實上，在野若能體察時勢，重新檢討定位，扮演「忠誠反對黨」，應能夠改變人民負面觀感，為大罷免潮降溫。然而，在野或認難擋被罷免之勢，罷綠委也未形成社會共鳴，加上預期恐再難把持國會，此時反而集體出現「最後的瘋狂」，一邊強推爭議法案，另則利用程序委員會接連擋下綠營推出的國安法案，對賴總統期盼的國安共識、共同圖像，均置若罔聞。更令人質疑是，藍白通過將立法院本會期延至七月卅一日，理由語焉不詳，綠委直指在野藉由延會的司法保護傘，避免因案遭查，影響在國會作亂的戰力。

這次延會，是民主化台灣以來，最長的兩個月，整整多出半個會期。以目前所排議案，無需這麼長時間，事實上，縱有重大議案，可依照往例，召開臨時會進行。延會並無正當性。更爭議的是，藍白一方面肆意延會，另又利用國會優勢，未經充分討論，急推極具爭議公投案。上週五於立法院通過舉行「反廢死」公投案，本週二通過舉行「核三恢復繼續運轉」公投案，趕在八月廿三日公投投票。問題是，台灣至今未廢死，賴總統年初還批准執行槍決。已然運轉四十年因核安風險而必須除役的核三，藍白卻要全國民眾來議決位處屏東的核電廠是否重啟，這置南部民眾於何地。另又決議要求行政院長來專案報告「國防軍備預算提高為GDP十％對我國可能造成之影響」，這GDP十％數字明顯是假議題，但藉此營造排擠民生的氛圍，製造疑美，分化台美，破壞國安共同圖像。

延會至七月，公投在八月。藍營或有政治盤算，要藉此反制預計這段時間舉行的罷藍委投票。然而，過去一年，藍白就是國會亂政，才會引爆人民怒火，歹戲拖棚，不會降溫，而是更添罷免柴火。面對國際變局，藍白仍未醒悟，沒有承擔「忠誠反對黨」的民主憲政角色，反而想方設法升高政治鬥爭，並削弱賴政府應處各項內外挑戰的執行能量。於立院審查的政院版「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，四千一百億元規模，藍白正磨刀霍霍要添亂。包括強化國土安全韌性的一千五百億元恐全刪，部分經費則將被挪至發放現金。這招一如藍白過去推出討好特定族群或階層的肉桶法案，表面造福個別對象，但彼長此消，中央整體因應能力將遭大幅稀釋，這不是在強化國家能力，而是變個手法慷全民之慨，以圖政治私利，但失去的，將是我們面對變局的共同韌性。

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