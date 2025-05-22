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自由廣場》懼中共不爽 連江縣府拒拍「國運之戰」

2025/05/22 05:30

◎ 陳啟濃

◎ 陳啟濃

「國際橋牌社」製作人汪怡昕準備拍攝一部愛國電影以激勵國人愛國心，故事內容是當年台灣頭一次總統民選時，面對中共文攻武嚇，在馬祖最前線發生的國軍保衛國家的故事，片名將訂為「國運之戰」。

為爭取地方政府的同意與協助，製作人與連江縣長預約拜會，將近半年才敲定，卻臨時改由文化處長接見，而文化處長表示，縣長常去中國，擔心支持拍攝，會不會因而受影響，還質疑現在不是拍這種電影題材的好時機。聽到這些話，製作人認為只會自取其辱，盛怒下踏出連江縣政府。

連江縣長怕得罪中共，認為電影的內容時機敏感，不惜拒絕台灣優秀本土導演在馬祖拍片。反觀國民黨執政年代，政府要拍戰爭愛國片，只要一聲令下，各縣市政府、各戰鬥部隊一體全力配合，有誰敢拒絕？ 如今民主社會，地方政府連拍電影都要考慮中共的反應，擔心影響與中共的關係，真是駭人聽聞。

連江縣政府的政治立場，可謂是契合中共，這種自我矮化自我制約的做法，卻是助長中共氣焰囂張的共犯。拍攝影片激勵愛國情操，本是民主國家的生活日常。

馬祖是中華民國的領土，連江縣政府受中央政府管轄，中央編列預算以照顧縣民，預算來自台灣人的納稅錢，也是發給縣府員工的薪水，中共政權不過是偶爾給點好處，縣長做決定竟然須考慮中共會不會不高興，真是令人失望。

（作者從事政治評論）

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