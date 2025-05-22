自由廣場》央行說到而實務做不到 都更貸款卡關 關鍵在「放款集中度」

◎ 胡偉良

為配合政府推動都市更新與危老重建政策，中央銀行過去兩年多次公開表示，危老與都更案屬於政策性貸款，不列入信用管制項目，以促進老屋改建、改善耐震與公共安全。但在實務操作，建商與整合單位卻普遍反映，即使案子明確屬於危老或都更範疇，在銀行端依然遭遇「放貸困難」。

原因不在於貸款條件不符，而是出在另一個政策工具：「放款集中度管制」。

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所謂放款集中度，是央行為控制金融風險，要求銀行對於特定區域、特定行業或特定類型借款人的授信金額，不得集中過高。它的立意良善，主要是為防堵泡沫與系統性風險，卻產生與都更政策方向衝突的現象。

以實務為例，一些地區如台北市中山區、大同區、新北市三重、板橋等地，因老屋密集、都更案量多，早已被銀行視為「高集中度風險區」。一旦該行在當地已有多筆授信，即使後續案件屬於合格的都更或危老案，也會因無額度可用，而遭到婉拒。

所以，即使央行宣示危老與都更案「名義上不受信用限貸」，卻因放款集中度未調整，使銀行仍不敢放貸，政策效果自然打折扣。

這種「一邊喊通融、一邊踩煞車」的矛盾，讓建商與地主無所適從，更讓本已艱難的整合與重建之路雪上加霜，所有都更實施者不論規模大小幾乎皆蒙受其害，許多中小型建設公司，甚至因此出現資金斷裂、案子無法推動的情況。

都市更新需要的不只是政策口號，而是實質配套的金融支持。如果政府真的希望促進危老與都更進程，央行除應明確重申政策性貸款的適用範圍，更應檢討目前放款集中度規範，針對政策指定案型設立例外條款，或增設「政策性都更專案額度」，避免政策空轉。

在台灣有逾五成住宅屋齡超過三十年的今天，都市更新是一場刻不容緩的戰役。若金融體系無法真正對政策性案型開綠燈，那麼再多的都更鼓勵與危老補助，也難以落實到真正的拆除與重建現場。

（作者是台北市老屋發展協會理事長）

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