自由廣場》別拿美國當遮羞布 美台國會調查權的赤裸對照

◎ 沈言

藍白陣營不斷強調「國會調查權是國際常態，美國也有」，試圖拿美國制度幫自己背書。但這種說法，只是片面彷效美國的「可以查」，卻不學美國的「查完怎麼交代」。所以看似改革，實則危險。

美國國會具有調查與聽證權，水門案、川普稅務案或一月六日暴動案，國會都可發出傳票、設立委員會、公開質詢。重點是，調查後若發現問題，國會必須移送司法部，交給法院處理，國會本身根本沒有定罪權，強調的是分權，而非國會查完就開罰。

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相對的，被美國國會調查的對象，本身也有完整的反制機制，一來可拒絕作證，二來可申請法院撤銷國會的傳票，甚至還可主張行政特權。事實上，美國國會本身的調查行為，也有可能被法院裁定為越權。其制度設計，不只是查誰，更是查得有無邊界、誰能監督制衡。

反觀台灣的立委，這一波所謂的「國會改革」法案，走向卻完全相反。該草案賦予立法院調查與聽證權，甚至附加刑罰，如果不出席、拒作證或未交出資料，就可能會構成「藐視國會罪」，最高還可判三年徒刑。整個流程，完全不受法院審查、不可抗辯，毫無程序保障。國會查完就開罰，立委自兼偵辦人暨審判者，真荒唐。

更荒唐的是，法條模糊不清，調查範圍無上限，卻未界定「正當理由拒絕」或資料如何保密。這哪是監督，這是在開模打造一套不受節制的至上權力機械。

最可笑的是，這場立法行動的推動者居然有法學博士、檢察官、執業律師，以及自詡民主先鋒、百年政黨的國民黨。他們並非不懂制度，亦非無知，而是蓄意、僭越、貪婪。

台灣的新國會制度，與其說是改革機關，不如說更像是皇帝，搓圓捏扁都隨我高興，查你的是我、說你有罪的是我、罰你的還是我，這若不是東廠，那什麼才是？這哪是改革？套句電視劇的台詞「朕不給的，你不能要。」

這種法案一旦通過，就是為自己加冕「獨裁者」的皇冠，還有臉笑別人希特勒嗎？不要再拿美國當遮羞布啦，人家那是制度，不是讓你隨意亂披的虎皮。真正的民主制度，從來不是看誰握有權力，而是誰能限制權力。這條界線倘若被抹掉，國會就不再是民意機關，而是統治者的刑場。

這不是民主的進步，而是民主的自殺。

（作者是業餘樂手)

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