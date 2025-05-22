自由廣場》職能治療師談功能風險評估

◎ 許世昌

三峽發生七十八歲高齡駕駛衝撞人群重大車禍，其實台灣早已設有七十五歲以上駕駛人須定期換照並附體檢與認知證明的制度，這起車禍顯示，光靠年齡限制，不足以全面保障交通安全。

我們必須意識到，「年齡」從來不是判斷駕駛風險的絕對依據。高齡者若具備良好的認知與反應能力，未必不適合駕駛；相對地，若出現注意力下降、視知覺障礙或動作協調問題，即使年紀不高，也可能是馬路殺手。以功能為核心的專業評估，才是更具前瞻性的管理方式。

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筆者身為職能治療師，在臨床中可協助進行認知測試、視知覺與反應能力評估，甚至透過模擬駕駛裝置進行安全觀察。更重要的，是與家庭共同討論「駕駛去留」，並提出具體可行的交通替代方案，例如接駁安排、社區交通補助，或善用長照交通資源。

不少長輩將「自己開車」視為自主與尊嚴的表徵，一旦被要求停駛，常伴隨而至的是心理壓力與社交斷裂，所以制度要保護用路人，也要同步保障高齡者的生活參與與社會連結。否則高齡駕駛退場後，生活恐亦隨之停擺，屆時製造另一種問題。

呼籲政府應推動「功能導向」的高齡駕駛篩檢制度，並擴大職能治療等專業參與與可近性。從制度設計到實務執行都重視功能評估與支持系統，才能打造高齡友善且交通安全的社會。

（作者是台大醫院北護分院職能治療師，長期關注高齡駕駛與復健議題）

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