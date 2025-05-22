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自由廣場》高齡駕駛被標籤化的集體焦慮

2025/05/22 05:30

◎ 墨客

三峽發生重大交通意外，因肇禍駕駛是七十八歲老先生，媒體和網路社群就把問題聚焦在「『高齡』危險駕駛」，但數字會說話，據交通部資料，二○二三年肇事率最高的是「十八到廿九歲」，每十萬人達二九四○件，反觀七十歲以上只有一一一五件，還不到前者的一半。

這次車禍畫面震撼、結果慘重，媒體自然大肆報導，經由新聞反覆播送，大眾認知被牽著走，直覺「老人開車就是危險」。但這種心理現象其實是「可得性偏誤」，也就是，對於容易被回想事件，我們往往高估它的發生機率。這並不是說高齡駕駛都沒有問題，此因年長了，視力、反應、生理都可能退化，從而影響開車安全，且統計顯示，高齡駕駛若發生事故，重傷或死亡的比例確實比年輕人高。

這次肇事的老先生，幾年前才剛換照，幾年前也曾發生事故。如果換照制度已經把關，到底是哪個環節出了問題？是生理突然惡化？或疾病猝發？或是他個人的駕駛行為存在風險而未被察覺？這些都更值得討論。

政府並非沒有作為，自二○一七年起，七十五歲以上駕駛人必須每三年換一次駕照，還須體檢、做認知測驗等。近年也積極推動大眾運輸，希望讓更多長者選擇不開車、繳回駕照。這些努力都是對的方向，但無法指望一套制度就能解決所有風險。

並非為高齡駕駛護航，而是呼籲社會冷靜，看清問題癥結，我們都會老，今天貼別人標籤，未來就是自己。不妨放下偏見，用更全面眼光看待高齡駕駛議題。該討論的，並不是誰該被排除，而是如何合力建設一條「安全的路」。

（作者是國中教師）

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