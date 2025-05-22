新聞線上》唯有大罷免才能壓制國民黨

（資料照）

記者陳杉榮

許多選民最近都發現，國民黨立委的笑容變多了，姿態也低多了，連垃圾車晚上來到街坊巷弄，也看到藍委鞠躬哈腰打招呼。看到這種情形，選民千萬不要被騙了，在立法院對著官員頤指氣使，抓著國家預算亂刪亂砍的國民黨並沒有變，他們只是在大罷免浪潮的壓制下，改變策略，如果誤以為裝笑臉的藍委是大善人，台灣人就真的太好騙了！

國民黨夥同民眾黨這一年多來在立法院毀憲亂政，已然重創台灣。國會擴權法案公然違憲，經過憲法法庭認證；杯葛國防預算，弱化台灣防衛，將給予中共可乘之機。雖說國會亂象不能全然歸責於在野黨，賴清德政府和民進黨也須負起協調無方的責任；但作亂國會，否決大法官人事、濫砍總預算、破壞權力分立憲政秩序的，就是傅崐萁和黃國昌所率領的藍白立委，台灣選民不能一再姑息。

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公民團體基於反共救國護民主的立場，完成了三十位國民黨立委第二階段罷免連署，親藍團體罷免民進黨十五位立委，幾乎全數抄錄名冊，涉嫌偽造文書、違反個資法，國民黨各地區黨部要角和領銜人都經檢調機關偵辦在案。國民黨和朱立倫對「死亡連署」這種破壞民主政治和涉嫌造假的犯罪行為，不僅沒有一絲一毫的檢討和反省，還一再公然的叫罵檢察官是賴清德的鷹犬，如此囂張的態度，熱愛民主的台灣選民難道無感？

國民黨群體袒護抄名冊造假犯罪這種毫無廉恥的態度，與民眾黨全黨為貪污犯柯文哲辯護如出一轍。換句話說，藍白兩黨最近在立法院解凍各部會相關凍結的預算，或者以笑臉示人的策略，不過是一種障眼法，想要緩解大罷免的壓力，並試圖施壓賴清德，要民進黨鬆手。公民團體不是民進黨的附庸，必須堅持大罷免，如果對大罷免鬆手，就是對台灣人殘忍，要是不能達成大罷免的時代使命，下會期藍白兩黨濫砍總預算，就算民進黨政府跪著「哭爹叫娘」都沒用！

本週二藍白兩黨聯手通過本會期延長開會至七月三十一日，說要認真審議法案和特別預算條例，這種話真的是騙三歲小孩。延長會期，就是要撐開「司法保護傘」，保護傅崐萁等可能涉及司法案件的立委，甚至針對性通過「報復性法案」。奉勸所有台灣人，當惡人繼續作惡，好人如果不挺身而出，不管是什麼政治立場，最後都會成為受害人。

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