晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「民主病毒」與「敵意代表」

2025/05/22 05:30

在國內外的紛擾當中，賴清德總統邁向第二年任期了。五二○談話的基調是務實：始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。向在野黨遞出橄欖枝，反映的是外部環境的複雜性，地緣政治正在起變化，川普第二任的作風不按牌理出牌，中國對台灰色侵擾更愈演愈烈，以致賴政府必須減緩內部衝突，把主要精力置於適應、回應不確定的世界，爭取未來三年的內部施政空間，為二○二八拿出亮眼的政績。當然，賴政府邁入第二年，民主台灣能否撥亂反正，更是一個全民有責的課題。

藍白違憲擴權、修法亂政，在去年五二○之前，就已經開始了。傅崐萁形同藍白大總召，顛覆了以往的朝野互動關係，也顛覆了三十多年來的民主運作模式。賴政府，民進黨，訴諸覆議、釋憲，並寄希望於公民團體罷免藍委運動。更嚴重的是，不是只有一個人，而是兩個在野黨，狼狽為奸形成「民主病毒」，不斷侵蝕台灣發育中的民主。夏立言在布魯塞爾舉行的國際民主聯盟年度論壇指出：國民黨在推動台灣民主化的歷程中，扮演不可或缺的角色，即使身處在野，仍堅守捍衛民主體制，面對來自境內及境外挑戰，毫不退讓。其實，後蔣時代推動台灣民主化的是李登輝，而他的政治遺產早已被現在的國民黨清除殆盡。連馬朱路線，宛如新冠疫情，散播「民主病毒」，而疫苗在哪裡？

公民團體罷免藍委運動，國民黨則以罷免綠委為反制。罷免立委，不分顏色，皆屬公民權利。但，罷免綠委連署，卻未見公民團體在公開場合徵求連署。一連串幽靈連署，真相曝光，居然是偽造文書抄名冊，連亡者也不放過。如此這般，司法無法假裝沒看見。國民黨見笑轉生氣：只要敢罷綠，不是起訴、收押，要不就是交保、不斷約談，目的就是絕對不准罷綠，台灣只要罷綠就是違法、辦到底，根本是綠色恐怖，賴清德對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。扭曲台灣民主，淡化納粹屠殺，立即引來歐洲負評。面對大罷免風起雲湧，朱主席提油救火，反令瀕危藍委更加人心惶惶，朱、黃且摩拳擦掌，企圖對賴總統發動罷免、彈劾。看來，罷免對決，更可能令明年地方選舉之前的朝野關係維持緊張狀態。

話說回來，所謂的「綠色恐怖」，值得一談。猶記，白色恐怖年代，只要有人言及白色恐怖，就會被消失在綠色小島，那是那個年代的「綠色恐怖」。如今，當年製造白色恐怖者的傳人，整天高喊「綠色恐怖」，卻無人因此消失在綠色小島。這就造成了一種反差：白色恐怖年代，談到白色就恐怖，而今，所謂的「綠色恐怖」，藍白兩道，衝北檢，衝北院，衝北所，毫無「鎮暴」場景，哪有恐怖氣氛？因此，任憑朱、黃率領同志舔共添亂，無中生有被迫害妄想，正常人卻不會寒毛倒豎、背脊發涼。說來諷刺，這種上熱下冷的現象，說明藍白的支持者仍不失理性，他們根本不相信朱、黃的危言聳聽，只要選舉權、罷免權握在手裡，沒什麼好擔心。反而是，必須定期改選的賴政府，被國會亂政搞得官不聊生。統派，應該心裡有數，在台灣可以胡說八道、亂講一通，言論自由，但說無妨。一旦人在中國，統一就不可創意發揮，必須嚴格遵守黨的紀律了。「亞亞們」，鼓吹中國武統台灣，頂多就是得償夙願回歸祖國，這不是什麼綠色恐怖，而是求仁得仁的幸福！至若統派老兄，到中國鼓吹民主統一，兩岸人民當家作主，還回得了台灣嗎？

「民主病毒」，目前的情況，比較像是在藍白內部互相感染，尚未侵襲社會腦神經，造成普遍的「民主疫情」。不過，也必須警覺到，北京透過這樣的協力者，已經有效牽制賴政府正常施政，轉移解放軍對台武力威脅。打著民主反民主，以台灣對抗台灣，北京找到一個最佳戰場，那就是立法院。藍白多數，不斷把中國統一台灣合理化、合法化，在國會殿堂公然協力北京推動認知戰、弱化台灣韌性。這種現象，會不會對國際發出錯誤的訊息，令人誤以為台灣的主流民意，已經傾向反獨促統，與西方盟友背道而馳？果真如此，台灣的頭家們，甘願被他們如此「代表」嗎？「國會淪陷」，不乏甘為境外敵對勢力效勞的「敵意代表」。黃國昌稱：這場戰役必須守住立法院，才能守護台灣民主，民眾黨不會缺席，會站在第一線。時候到了，頭家們應讓他們知道什麼是更大的民主！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書