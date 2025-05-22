社論》「民主病毒」與「敵意代表」

在國內外的紛擾當中，賴清德總統邁向第二年任期了。五二○談話的基調是務實：始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。向在野黨遞出橄欖枝，反映的是外部環境的複雜性，地緣政治正在起變化，川普第二任的作風不按牌理出牌，中國對台灰色侵擾更愈演愈烈，以致賴政府必須減緩內部衝突，把主要精力置於適應、回應不確定的世界，爭取未來三年的內部施政空間，為二○二八拿出亮眼的政績。當然，賴政府邁入第二年，民主台灣能否撥亂反正，更是一個全民有責的課題。

藍白違憲擴權、修法亂政，在去年五二○之前，就已經開始了。傅崐萁形同藍白大總召，顛覆了以往的朝野互動關係，也顛覆了三十多年來的民主運作模式。賴政府，民進黨，訴諸覆議、釋憲，並寄希望於公民團體罷免藍委運動。更嚴重的是，不是只有一個人，而是兩個在野黨，狼狽為奸形成「民主病毒」，不斷侵蝕台灣發育中的民主。夏立言在布魯塞爾舉行的國際民主聯盟年度論壇指出：國民黨在推動台灣民主化的歷程中，扮演不可或缺的角色，即使身處在野，仍堅守捍衛民主體制，面對來自境內及境外挑戰，毫不退讓。其實，後蔣時代推動台灣民主化的是李登輝，而他的政治遺產早已被現在的國民黨清除殆盡。連馬朱路線，宛如新冠疫情，散播「民主病毒」，而疫苗在哪裡？

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公民團體罷免藍委運動，國民黨則以罷免綠委為反制。罷免立委，不分顏色，皆屬公民權利。但，罷免綠委連署，卻未見公民團體在公開場合徵求連署。一連串幽靈連署，真相曝光，居然是偽造文書抄名冊，連亡者也不放過。如此這般，司法無法假裝沒看見。國民黨見笑轉生氣：只要敢罷綠，不是起訴、收押，要不就是交保、不斷約談，目的就是絕對不准罷綠，台灣只要罷綠就是違法、辦到底，根本是綠色恐怖，賴清德對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。扭曲台灣民主，淡化納粹屠殺，立即引來歐洲負評。面對大罷免風起雲湧，朱主席提油救火，反令瀕危藍委更加人心惶惶，朱、黃且摩拳擦掌，企圖對賴總統發動罷免、彈劾。看來，罷免對決，更可能令明年地方選舉之前的朝野關係維持緊張狀態。

話說回來，所謂的「綠色恐怖」，值得一談。猶記，白色恐怖年代，只要有人言及白色恐怖，就會被消失在綠色小島，那是那個年代的「綠色恐怖」。如今，當年製造白色恐怖者的傳人，整天高喊「綠色恐怖」，卻無人因此消失在綠色小島。這就造成了一種反差：白色恐怖年代，談到白色就恐怖，而今，所謂的「綠色恐怖」，藍白兩道，衝北檢，衝北院，衝北所，毫無「鎮暴」場景，哪有恐怖氣氛？因此，任憑朱、黃率領同志舔共添亂，無中生有被迫害妄想，正常人卻不會寒毛倒豎、背脊發涼。說來諷刺，這種上熱下冷的現象，說明藍白的支持者仍不失理性，他們根本不相信朱、黃的危言聳聽，只要選舉權、罷免權握在手裡，沒什麼好擔心。反而是，必須定期改選的賴政府，被國會亂政搞得官不聊生。統派，應該心裡有數，在台灣可以胡說八道、亂講一通，言論自由，但說無妨。一旦人在中國，統一就不可創意發揮，必須嚴格遵守黨的紀律了。「亞亞們」，鼓吹中國武統台灣，頂多就是得償夙願回歸祖國，這不是什麼綠色恐怖，而是求仁得仁的幸福！至若統派老兄，到中國鼓吹民主統一，兩岸人民當家作主，還回得了台灣嗎？

「民主病毒」，目前的情況，比較像是在藍白內部互相感染，尚未侵襲社會腦神經，造成普遍的「民主疫情」。不過，也必須警覺到，北京透過這樣的協力者，已經有效牽制賴政府正常施政，轉移解放軍對台武力威脅。打著民主反民主，以台灣對抗台灣，北京找到一個最佳戰場，那就是立法院。藍白多數，不斷把中國統一台灣合理化、合法化，在國會殿堂公然協力北京推動認知戰、弱化台灣韌性。這種現象，會不會對國際發出錯誤的訊息，令人誤以為台灣的主流民意，已經傾向反獨促統，與西方盟友背道而馳？果真如此，台灣的頭家們，甘願被他們如此「代表」嗎？「國會淪陷」，不乏甘為境外敵對勢力效勞的「敵意代表」。黃國昌稱：這場戰役必須守住立法院，才能守護台灣民主，民眾黨不會缺席，會站在第一線。時候到了，頭家們應讓他們知道什麼是更大的民主！

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