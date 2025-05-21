自由廣場》（林保華專欄）國民黨的納粹和民粹

賴清德總統執政一週年，因國民黨毀憲亂政，著手癱瘓政府，公民被迫放下手邊工作，挺身罷免舔共立委，第二階段取得很大成績。頭號戰犯的國民黨黨團總召傅崐萁出席喜宴時居然說，希望能做完四年任期，國民黨主席朱立倫則嘶吼，民進黨沒溝通就進行罷免。傅想博同情，朱則是胡說。

當傅崐萁接受中國政協主席王滬寧指令而在國會亂搞時，賴清德總統、卓榮泰院長不斷釋出善意，期盼朝野協商。卓榮泰表示他與立法院長韓國瑜握手時感受到韓的手心有暖意來鼓勵。但國民黨當時十分囂張，完全拒絕溝通，所提的議案，若非損害台灣主權，就是掏空台灣。好些都未經討論就強行表決通過。民眾被迫用更大民主罷免這些舔共立委，讓政府能運作上軌道。

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我和內子自二○○六年來台就參與社會運動並結識許多政治人物，但這次公民運動的活躍人士八炯、閩南狼我們都不認得，曹興誠也是別人引介才認得。他們與民進黨毫無關係。民進黨也只提供議員服務處代收連署書，實際是由下而上的公民運動推著民進黨往前走。

此時國民黨若能改弦更張，民眾或許會原諒他們，但國民黨不但不溝通，反而百般污衊公民運動，例如醜化曹興誠。繼而發動「以罷制罷」，煽動仇恨民進黨，卻因違法大量偽造文書與幽靈連署而被司法調查。國民黨未認錯道歉，反而惱羞成怒，朱立倫扣民進黨是納粹，要賴總統下台，卻又提不出辦法，只為挑動對立。且繼續在立法院提出所謂「還錢於民」及增加休假的議案，以為煽動民粹就能收買人心。還加碼提出公投以擾亂罷免。對於公民「反共保台」的訴求，他們全盤迴避，導致公民運動越燒越旺。

納粹與民粹，其實是國民黨的特質。一九三三年蔣介石就邀請德國前國防部長賽克特當他的顧問，一九三六年賽克特病逝，希特勒也野心畢露，蔣介石才中止交往；然而後來二二八屠殺，不就是納粹的法西斯手段？國民黨到現在還在靠說謊過日子，也是繼承戈培爾謊話說千遍且無人駁正就會變真理的教導。例如最近國民黨扭曲指賴總統是「務實統一工作者」要出賣台灣；但賴總統何時說過這種話，國民黨根本做賊喊捉賊。

國民黨長期慣用小恩小惠收買民心，所以不可能帶動自發性公民運動，也不了解公民運動本質。如今公民日益覺醒，發一萬元就能收買他們的靈魂嗎？

台灣下一步怎麼走，賴清德總統五二○講話已經指出強化民主、致力外貿且提升內需的路線；罷免運動的民意也會導正國家的走向。

（作者林保華是資深時事評論員）

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