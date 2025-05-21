自由廣場》除了焚化爐 南投縣別無他法？

◎ 蕭宏榮、胡文琦

面對垃圾處理問題，與彰化縣的成功經驗比較，南投縣政府似乎全然寄託於興建焚化爐，如此選擇是否過於單一？會不會忽視其他可行的解決方案？

據悉，南投縣環保局面對焚化爐爭議，曾提及「目前全國七個焚化廠都在農地上，且經營廿多年，並無明顯影響農業的具體事證」云云。此一論述是否經得起科學驗證？進言之，若真無影響，則相關的空氣、水質與土壤的全面檢測數據又在哪裡？是沒有進行檢測？還是檢測後未發現「超標」問題？或只是「沒抓到」？對於可能的環保汙染問題，南投縣應以科學數據為基礎，並設身處地的解決當地居民的健康疑慮才是。

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焚化爐雖能短期解決垃圾處理的燃眉之急，但它帶來的汙染風險卻不可忽視，運作過程可能產生的戴奧辛與重金屬等，乃至廢棄物焚燒後的飛灰處理，都可能長期影響環境與健康。尤其，好山好水的南投身為農業與觀光為主的優質縣市，若因興趣焚化爐而損害土地、水源與空氣品質，勢必影響當地農產品形象與遊客信心，進一步衝擊地方經濟，豈可不慎。

南投縣政府應重新審視垃圾處理的可能解決之道，效法彰化縣的實務經驗，從源頭減量入手，推動更嚴格與人性經濟的垃圾分類政策，並強化資源回收系統的整體配套措施，來作為評估興建焚化爐的規模與適妥區域。同時，對於焚化爐的可能爭議，更應以科學檢測數據為基礎，進行全面且公開的環境影響評估與理性論辯，讓在地民眾看見地方政府的誠意與專業，而非僅以想當然爾的人為推估來回應外界質疑。

彰化縣透過嚴格垃圾分類與破袋檢查，有效減少垃圾量，提升民眾環保意識，提供相對低成本、高效能的模式，避免焚化爐可能帶來的污染風險。

期待此做法能給南投縣「腦力激盪」的另類創意，為當地的居民與環境謀求更永續的未來。

（作者是淡大水環所博士、淡大水環所博士肄業）

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