晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》除了焚化爐 南投縣別無他法？

2025/05/21 05:30

◎ 蕭宏榮、胡文琦

面對垃圾處理問題，與彰化縣的成功經驗比較，南投縣政府似乎全然寄託於興建焚化爐，如此選擇是否過於單一？會不會忽視其他可行的解決方案？

據悉，南投縣環保局面對焚化爐爭議，曾提及「目前全國七個焚化廠都在農地上，且經營廿多年，並無明顯影響農業的具體事證」云云。此一論述是否經得起科學驗證？進言之，若真無影響，則相關的空氣、水質與土壤的全面檢測數據又在哪裡？是沒有進行檢測？還是檢測後未發現「超標」問題？或只是「沒抓到」？對於可能的環保汙染問題，南投縣應以科學數據為基礎，並設身處地的解決當地居民的健康疑慮才是。

焚化爐雖能短期解決垃圾處理的燃眉之急，但它帶來的汙染風險卻不可忽視，運作過程可能產生的戴奧辛與重金屬等，乃至廢棄物焚燒後的飛灰處理，都可能長期影響環境與健康。尤其，好山好水的南投身為農業與觀光為主的優質縣市，若因興趣焚化爐而損害土地、水源與空氣品質，勢必影響當地農產品形象與遊客信心，進一步衝擊地方經濟，豈可不慎。

南投縣政府應重新審視垃圾處理的可能解決之道，效法彰化縣的實務經驗，從源頭減量入手，推動更嚴格與人性經濟的垃圾分類政策，並強化資源回收系統的整體配套措施，來作為評估興建焚化爐的規模與適妥區域。同時，對於焚化爐的可能爭議，更應以科學檢測數據為基礎，進行全面且公開的環境影響評估與理性論辯，讓在地民眾看見地方政府的誠意與專業，而非僅以想當然爾的人為推估來回應外界質疑。

彰化縣透過嚴格垃圾分類與破袋檢查，有效減少垃圾量，提升民眾環保意識，提供相對低成本、高效能的模式，避免焚化爐可能帶來的污染風險。

期待此做法能給南投縣「腦力激盪」的另類創意，為當地的居民與環境謀求更永續的未來。

（作者是淡大水環所博士、淡大水環所博士肄業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書