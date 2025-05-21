自由廣場》（鏗鏘集）政治笑話辱黨 政客誑語誤國

◎ 李敏勇

賴清德若是獨裁者，朱立倫哪敢說他是獨裁者！正因賴清德不是獨裁者，朱立倫才敢妄指賴是獨裁者！政治人物踩著民主自由環境而恣意妄為，莫此為甚！誠如詩人鄭烱明在臉書傳述的一句話「今年度最大的笑話：賴清德是獨裁者。」

中國國民黨蔣氏父子在台灣以反共為名，戒嚴統治三十八年。比起法西斯、納粹右獨裁或共產左獨裁的意識形態，國民黨的「反共」只是口號。朱立倫誣指賴清德是獨裁者，甚至比成納粹德國的希特勒。但舉世認證的右翼獨裁者，前有和希特勒並列的蔣介石，後有與史達林並列的毛澤東，他不知國共都上榜嗎？

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誰才是獨裁者？這種政治認知也沒有！難怪全黨落得今日！

公民團體罷免毀憲亂政藍委之星星之火，起於反制花蓮王傅崐萁的「病毒」發作。面對「罷藍委即是罷傅崐萁」的集體發酵，國民黨束手無策，只好抄名單，不論死活，作弊造假。不敢面對公民團體反共保台的力量，只能誣指賴清德獨裁，是國內笑話，也是國際笑話，反射出政客的口不擇言、政治品格和知識水平。

國民黨從前反共仇匪，現在卻聯共制台。卻不知習近平眼中的「中華民國」早已是立碑南京存證一九一二到一九四九的歷史遺跡嗎？藍委在國會毀憲亂政，朱立倫卻反批賴清德獨裁，讓人更加看不起，他到底要把國民黨帶往哪裡？

罷免是憲法明訂的公民權，它比選舉更艱難，政黨豈有能力發動，若非忍無可忍，公民豈會群起挺身？國民黨的反罷免師出無名，故須造假。面對大罷免的燎原之勢，國民黨本應警惕，順應民心，而非領導人口出笑話誑言，自取其辱！

（作者是詩人）

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