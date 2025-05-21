自由廣場》集中或分散管理的利弊

◎ 林瑞霞

「高中校園手機管理」話題引發師生關切，桃山人文舘去年十一月舉辦「CRC兒童人權月」座談會，有學生表示：她的手機由於學校採「集中管理」，手機一整天被鎖在大鐵櫃裏，因高溫造成手機受損，投書反映，學校根本不理。此事在會中引發討論，才知手機有兩種管理方式，A集中式：由校方統一管理。B分散式：由班級自我管理。很多學校一開始採取集中制，後來發現每天搬來搬去，除勞師動眾，也增加學校自己管理的風險⋯，故後來都調整為分散式，由各班師生一起執行紀律。

擔任過學務主任的陳姓教師補充說明：隨著民主化，現在的領導趨勢是「去中心化」管理，故回歸到班級，正合乎「去中心化」時代潮流，重點在於老師的「執法」，就是當學生無法自律時，老師一定要依法處理，不可寬貸，一起維護班級秩序。

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在場有位學生會會長是「嘉義地區高校聯盟」主席，請他幫忙進行簡單調查各校情況。回報的十五個學校，有三校採集中式管理；採分散式管理的則有十二校。

一○八課綱三大核心價值之一就是公民素養，其中包括負責任，這個需要時間培力；Sinderman早已提出：健康的自尊來自生活中的重要關係及對自主性（mastery）的正向經驗，而手機的管理正是培養學生自律、自信及自尊是教育的根本之道。

（作者是桃山人文舘舘長、衞福部CRC講師）

註：CRC係指《兒童權利公約》

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