自由廣場》重拾專注 緩解焦慮 提升成績／校園手機管理的善循環

◎ 林基興

教育部預計本週公告「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案。結果，高中生組織「捍衛全台學權行動」要求立即收回該案、決策至少納入三分之一學生代表、禁手機須是上課期間而非在校期間。其他意見也甚多，教育部動輒得咎，煞費思量。

生理上，負責認知控制、延遲滿足、抗拒誘惑與情緒調節的大腦額葉皮質，直到廿多歲才發育完成；年輕學子或許尚不知自保。閱讀螢幕常導致分心與淺層理解。手機軟硬體設計者是以使用者駐留在螢幕上的分秒來賺錢，因此，手機的通知聲、社群媒體的更新等，都會誘人無意識地滑手機，讓使用者容易上癮且難戒除，難以移開眼光，最後筋疲力盡，易晚睡且難以入眠。二○一○到二○二○年，美國國高中青少年重鬱症患病率成長超過一○○％，焦慮症發病率成長一三九％。

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在家裡，家長因限制手機而導致親子關係緊張，在學校，學生在課堂偷用手機或用AB機、假手機以應付檢查，也導致師生衝突。管理手機是集體行動問題，因學生在校應受管理，而回家後若任令無節制使用手機，則事倍功半。若全國親師協調，一致不讓孩子帶手機去學校，孩子就不用擔心被排擠，也有一起玩耍的夥伴。

去年，美國紐約州學校禁止學生在校內使用手機，孩子試圖砸開鎖拿手機、策劃抗議活動。但是到後來，學生從厭惡轉為喜歡，因為考試分數提高了、也因更易集中注意力而喜歡上課、參與體育賽事活動的人數大增了。有老師反映「和孩子說話時，他們的注意力會集中到你身上。」今年起，洛杉磯聯合學區禁止學生在上課期間使用手機，研究顯示，不僅幫助學生專心上課，還能讓他們有機會更多地互動和交流。

筆者在學校餐廳注意到，幾乎所有學生都邊吃邊滑手機，可知手機已是「三千寵溺在一身」。相對地，在英法日等國餐廳則貼告示提醒消費者必須收起手機，寫著「很開心看到人們之間的交談比以前多很多，我們也把這樣的熱烈回饋到菜餚裡」。筆者常提醒學生不要淪為手機的奴隸，欣慰地，學期末，有些學生請老師吃飯以答謝戒除他們的手機癮。他們應該不會抗議親師明理地管制手機，也不再邊吃邊玩手機了。

（作者是大學教授）

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