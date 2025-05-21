自由廣場》站得高高的黃國昌／口口聲聲改革 從來不用負責

◎ 李智揚

黃國昌在賴總統就職一周年時發表一篇長文，佈滿焦慮、呼籲、歷史典故暨詩意收尾。他說台灣分裂、說人民不信司法、說出生率告急，唯獨不說自己和這一切的牽連。

一個把多數主力幹部安插在不分區、刻意避免被民意直接檢驗的政黨，如今卻自居為民意代言者，宣稱自己代表「更大的民意」。這不是改革，而是姿態；不只美化，更是操作。

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你們選擇結盟國民黨，在每一次議場衝突互為倚靠，在每一場修法爭議協力硬闖。分裂不是別人製造的，是你們刻意整建的政治隊形。如今卻指責對手撕裂社會，這種角色調包，讓人看清你們的劇本。

財劃法改革，本來值得推動。台灣的財政分配確實不合理。但改革應具備可計算性與制度設計，而非口號先行、公式難產。這種缺乏配套的改革，只是把「公平」當作便利貼，把責任留給之後的人承接。

主計長已經明確指出：錢撥給地方，事仍由中央執行。預算沒了，責任卻沒變，你這不是制度更新，而是治理卸責。你們不是在推動分權，而是在推出風險。出了問題，回頭怪中央沒效率，這種改革有什麼可驕傲的？

你說人民怕通膨，我們都怕，但是當政府試圖撐住基本工資、補貼托育與租金時，你們卻說這是綁樁、討好選民。請問，那要怎樣才算真正照顧人民？

你說國際經貿緊張，卻輕輕掠過關稅戰、俄烏戰爭及以巴衝突。這些影響全球秩序的劇變，你們不談不分析，然後轉過身，把所有國內問題全都砸向政府，保持自己一身素淨。

你說人民不信司法。但面對柯文哲案，錄音、金流、證人失聯全都曝光時，你們卻撇頭不聞不問、不理不睬。是誰在逃避證據？又是誰把「依證據辦案」轉換成「政治迫害」的口號，以掩蓋自身的責任？

你說人口危機。但政府試圖加碼托育、提升育兒補助、強化長照預算時，是誰帶頭刪減預算？你們砍掉資源，回頭再拿後果指責體制，這種操作，不是改革，而是栽贓。

黃國昌站得高高的。他不跑選區、不接選民電話、不做選服。選舉時不上場，罷免時不表態。不須面對人民，卻自稱代表人民；嫌現場太沾手，卻指揮別人怎麼做再嫌棄做得不好。

這不是改革，這是心機；這不是民意，這是算計。你說你為台灣好，但你從不願承擔伴隨選票而至的責任。你從不蹲下來幫人解決問題，光站在高處批評別人的泥濘。

總有一天，人民會問：你做過什麼？

（作者從事畜牧）

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