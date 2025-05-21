社論》小英老英這個對照組

蔡英文以前總統的身分，受邀至價值共鳴國家，為台灣的主流民意揚聲，不是只有她個人受肯定的意義，而是把二三○○萬人的願景呈現在國際論壇。（蔡英文辦公室提供）

教育部長鄭英耀表示：國際交流對學生發展有正面影響，但國際交流不僅限於中國，建議學生可考慮歐美、東北亞與東南亞等國家。他說：以現在來講不鼓勵前往中國交流，甚至是禁止、反對「交流只想到大陸」，現階段應以其他國家作為交流選項更適合。馬英九的傳聲筒立即跳出來批鄭部長：違反憲法增修條文與兩岸人民關係條例，明顯不適任，應該自請下台。蕭旭岑還稱：賴總統接受「日本經濟新聞」專訪才呼籲，兩岸進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流，教育部長卻違反總統政策，鄭部長更應下台負責。原來，「交流」不只一種，大九學堂的「交流」，漢字同樣那兩個字，但橫看豎看，就是比較像「通匪」。

兩國交流，自然而然的情況下，「相互往來，彼此影響」，乃是人之常情，對雙方都好。然而，兩岸、中台、一邊一國、兩個世界，之間的「交流」，非常不自然，幾乎可以說是「倒流」，亦即，中國假「交流」之名，把它的專政、統戰、野心「倒流」至台灣，而台灣的民主、和平、對等、互惠被拒之門外。久而久之，只有單方面影響，一如現在的台灣，飽受兩岸交流之害。為什麼說是「幾乎」，而不是「完全」呢？因為還有中國的良心，他們甚盼中國與文明世界「交流」，讓普世價值到中國救贖「醜陋的中國人」。兩岸交流負面居多，乃是強力洗腦、科技監控、民族動員兼竊取智財的中國與文明世界交流的冰山一角。

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「兩岸交流派」口中的交流，說穿了就是「倒流」。在他們的安排下，不論台灣學生、宮廟到中國，或者中國學生、宮廟到台灣，目的都是為了讓中國論述「倒流」台灣。當越來越多社會部門被統戰，到達量變產生質變的臨界點，台灣就會出現「被統有理、武統合理」的幻覺。這種境界，就叫做「和平統一」，心靈契合的「完全統一」，任何國家都不能指責北京。大九學堂在搞的，或許較易欺騙心存善念的台灣人民。我們且用中配的例子。兩岸婚姻，異國婚姻，沒什麼可怕，那是愛情啊。遺憾的是，儘管是愛情的領域，多數外配來到台灣，無不是享受在地生活，用心栽培下一代。偏偏有一種中配，不知道是洗腦教育使然，還是身負組織任務，捨融入民主台灣這個共同體之途，以台灣配偶（自己人）的雙重身分，透過北京對台認知戰的同類內容，充當「中國台灣省」、「武統台灣」的內應。馬鳴風蕭蕭，也極力捍衛那種中配的言論自由，豈偶然哉？

馬總統，執政失敗，天怒人怨，而蔡總統八年佳績，又留下成功的背影。早在二○一四，太陽花運動，主流民意就給馬打不及格了。二○一六，洪、朱都揹負他的包袱。沒想到，馬卸任後享用國家禮遇，更赤裸地親中賣台。馬卸任後獨唱八年，現在出了一個對照組，就是前總統小英。二○一六至二○二四，前總統陳水扁，因案入獄、保外就醫，行動自由受限，馬也就成為唯一前總統，得以到中國、海外為台灣反宣傳。鄭部長點出的問題，便是這位前總統的勾當，他不是要把台灣的年輕人引領到開放的世界，而是要把台灣的未來閉鎖到封建的中國。在這種背景下，小英以前總統的身分，受邀至價值共鳴國家，為台灣的主流民意揚聲，不是只有她個人受肯定的意義，而是把二三○○萬人的願景呈現在國際論壇，有力平衡馬英九的反宣傳。

在此之前，陳水扁執政失敗，成了馬英九的機會。失望性投票，最後失望的是自己。馬，扁，都是天涯淪落人。而小英證明了自己，尤其是有效控制新冠疫情、確保可信賴的供應鏈，台灣在國際令人刮目相看。擺脫了兩位前任魔咒，迎來民進黨連續三屆執政。如今，老小英派，到其他國家的所言所行，國際的聆聽者不會認為那是他們的個人意見，而是從中體會被他們的發言所代表的台灣主張。台灣的頭家們，大家認為自己被馬英九代表了？還是被蔡英文代表了？這不是一個過去式的問題，而是現在進行式的問題。就好比，台灣與梵蒂岡有邦交關係，但教宗良十四世就職典禮，賴總統礙於現實指派前副總統「聖墓騎士」陳建仁以特使身分率團前往祝賀。陳建仁，也是小英首任的副總統，對台灣而言有其代表性。本土政權，面對境內外敵對勢力，真的必須以高標自我期許，才能為台灣打贏這場持久戰。

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