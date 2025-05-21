晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》小英老英這個對照組

2025/05/21 05:30

蔡英文以前總統的身分，受邀至價值共鳴國家，為台灣的主流民意揚聲，不是只有她個人受肯定的意義，而是把二三○○萬人的願景呈現在國際論壇。（蔡英文辦公室提供）蔡英文以前總統的身分，受邀至價值共鳴國家，為台灣的主流民意揚聲，不是只有她個人受肯定的意義，而是把二三○○萬人的願景呈現在國際論壇。（蔡英文辦公室提供）

教育部長鄭英耀表示：國際交流對學生發展有正面影響，但國際交流不僅限於中國，建議學生可考慮歐美、東北亞與東南亞等國家。他說：以現在來講不鼓勵前往中國交流，甚至是禁止、反對「交流只想到大陸」，現階段應以其他國家作為交流選項更適合。馬英九的傳聲筒立即跳出來批鄭部長：違反憲法增修條文與兩岸人民關係條例，明顯不適任，應該自請下台。蕭旭岑還稱：賴總統接受「日本經濟新聞」專訪才呼籲，兩岸進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流，教育部長卻違反總統政策，鄭部長更應下台負責。原來，「交流」不只一種，大九學堂的「交流」，漢字同樣那兩個字，但橫看豎看，就是比較像「通匪」。

兩國交流，自然而然的情況下，「相互往來，彼此影響」，乃是人之常情，對雙方都好。然而，兩岸、中台、一邊一國、兩個世界，之間的「交流」，非常不自然，幾乎可以說是「倒流」，亦即，中國假「交流」之名，把它的專政、統戰、野心「倒流」至台灣，而台灣的民主、和平、對等、互惠被拒之門外。久而久之，只有單方面影響，一如現在的台灣，飽受兩岸交流之害。為什麼說是「幾乎」，而不是「完全」呢？因為還有中國的良心，他們甚盼中國與文明世界「交流」，讓普世價值到中國救贖「醜陋的中國人」。兩岸交流負面居多，乃是強力洗腦、科技監控、民族動員兼竊取智財的中國與文明世界交流的冰山一角。

「兩岸交流派」口中的交流，說穿了就是「倒流」。在他們的安排下，不論台灣學生、宮廟到中國，或者中國學生、宮廟到台灣，目的都是為了讓中國論述「倒流」台灣。當越來越多社會部門被統戰，到達量變產生質變的臨界點，台灣就會出現「被統有理、武統合理」的幻覺。這種境界，就叫做「和平統一」，心靈契合的「完全統一」，任何國家都不能指責北京。大九學堂在搞的，或許較易欺騙心存善念的台灣人民。我們且用中配的例子。兩岸婚姻，異國婚姻，沒什麼可怕，那是愛情啊。遺憾的是，儘管是愛情的領域，多數外配來到台灣，無不是享受在地生活，用心栽培下一代。偏偏有一種中配，不知道是洗腦教育使然，還是身負組織任務，捨融入民主台灣這個共同體之途，以台灣配偶（自己人）的雙重身分，透過北京對台認知戰的同類內容，充當「中國台灣省」、「武統台灣」的內應。馬鳴風蕭蕭，也極力捍衛那種中配的言論自由，豈偶然哉？

馬總統，執政失敗，天怒人怨，而蔡總統八年佳績，又留下成功的背影。早在二○一四，太陽花運動，主流民意就給馬打不及格了。二○一六，洪、朱都揹負他的包袱。沒想到，馬卸任後享用國家禮遇，更赤裸地親中賣台。馬卸任後獨唱八年，現在出了一個對照組，就是前總統小英。二○一六至二○二四，前總統陳水扁，因案入獄、保外就醫，行動自由受限，馬也就成為唯一前總統，得以到中國、海外為台灣反宣傳。鄭部長點出的問題，便是這位前總統的勾當，他不是要把台灣的年輕人引領到開放的世界，而是要把台灣的未來閉鎖到封建的中國。在這種背景下，小英以前總統的身分，受邀至價值共鳴國家，為台灣的主流民意揚聲，不是只有她個人受肯定的意義，而是把二三○○萬人的願景呈現在國際論壇，有力平衡馬英九的反宣傳。

在此之前，陳水扁執政失敗，成了馬英九的機會。失望性投票，最後失望的是自己。馬，扁，都是天涯淪落人。而小英證明了自己，尤其是有效控制新冠疫情、確保可信賴的供應鏈，台灣在國際令人刮目相看。擺脫了兩位前任魔咒，迎來民進黨連續三屆執政。如今，老小英派，到其他國家的所言所行，國際的聆聽者不會認為那是他們的個人意見，而是從中體會被他們的發言所代表的台灣主張。台灣的頭家們，大家認為自己被馬英九代表了？還是被蔡英文代表了？這不是一個過去式的問題，而是現在進行式的問題。就好比，台灣與梵蒂岡有邦交關係，但教宗良十四世就職典禮，賴總統礙於現實指派前副總統「聖墓騎士」陳建仁以特使身分率團前往祝賀。陳建仁，也是小英首任的副總統，對台灣而言有其代表性。本土政權，面對境內外敵對勢力，真的必須以高標自我期許，才能為台灣打贏這場持久戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書