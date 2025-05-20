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社論》罷免總統的鬧劇

2025/05/20 05:30

賴清德總統上任一週年，中國國民黨發動罷免程序。從現實看，這顯然是不具正當性，也不可能實現的政治動作。（資料照）賴清德總統上任一週年，中國國民黨發動罷免程序。從現實看，這顯然是不具正當性，也不可能實現的政治動作。（資料照）

賴清德總統上任一週年，中國國民黨發動罷免程序。從現實看，這顯然是不具正當性，也不可能實現的政治動作。然而，該黨明知不可為而為之，凸顯了在朱立倫領導下，百年老店已然脫離現實、乖離民意，執意演出一齣又一齣的鬧劇，令人嘆為觀止。

罷免總統現實上不可能，有本質上的制度因素使然。依現行制度設計，罷免須經嚴謹而多個階段法律程序。按《總統副總統選舉罷免法》，罷免總統流程有三階段：罷免提議由立法院提出，獲四分之一以上立委連署；再經審議及三分之二以上立委同意，罷免案正式提出；全案最後交由全國選民投票，過半選民同意、且投票率過半，才算通過。

由於罷免門檻相當高，台灣民主史上，總統罷免案極為罕見，從未有通過的例子；立法院二○○六年雖出現罷免陳水扁總統提案，卒未能通過三分之二同意門檻。罷免總統制度如此設計，反映對選舉結果的尊重，確保罷免權的行使符合民主原則，也避免政治動盪。

換個角度看，民主選舉的基本精神，在投票結果一經確定，不論得票絕對多數或相對多數，當選人就是多數選民同意的勝出者，這一結果須受尊重。賴清德一年前以四十％得票率勝出，就是足以帶領全民的總統；以六十％選民沒投票給他為由，一年來不斷發動政治鬥爭，甚至宣稱「現在全民投票，賴清德會直接下台」，只是政客不甘於民意既定之後謙卑面對，無視選舉結果的惡劣表現。

同樣地，民進黨在二○二四年立委選舉，區域及不分區立委得票數和得票率，都居各黨之冠，卻因「票票不等值」，在國會的席次反而落居第二。從而，三黨不過半的立院諸公，理應強調的是各黨各自努力，以專業問政、善盡國會監督之責，爭取公眾認同，而不是自恃「老二加老三變老大」，大肆擴權、奪權，襲奪其他憲政機關權力，毀憲亂政。簡單說，選民投票形成三黨不過半，並沒有授權國會有恣意妄為的餘裕。

現行制度雖設立上述高門檻，並不意味這些人民公僕能免於被罷免。如果政治人物當選之後，表現有負選民付託，引發公民極度不滿，仍有遭到罷免的可能。就此而言，現今倡言罷免賴清德，純屬政治鬧劇一場；風起雲湧的罷免立委運動，師出有名。

以罷免立委來說，一年來藍、白兩黨立委聯手所作所為，直令國人看不下去。從修改《立法院職權行使法》起，一連串侵犯總統權力、行政權、監察權、司法權的國會奪權動作不斷。在經憲法法庭宣告違憲之後，韓國瑜主持的立院變本加厲，進一步祭出癱瘓憲法法庭的惡招，且繼續以修改《財政收支劃分法》及刪凍政府預算等作為，搞亂財政。如此胡搞瞎整，加上藍營迎合中國的諸多惡行，遂激起「反共護台」的「大罷免」公民運動。

必須強調，「大罷免」數月前發動時，民進黨並不積極，採取不介入的立場，曾招致批評。由公民團體發起的罷免行動，由於主事者積極有為，廣大義工感人的各種努力，遍地開花，歷經一％的提議階段，再通過十％連署門檻，可謂得道多助；如今要成事，仍需台派與中華民國派同心協力，方足以眾志成城，罷除無良且亂政的立委。

面對民意強烈反撲，黨名至今仍掛著「中國」的國民黨，顯無自省以挽回民意的絲毫謙卑。它發起「以罷制罷」，企圖反制「大罷免」，卻不擇手段，以抄襲、幽靈連署、違反個資保密等手法自暴其醜，若干黨籍行政人員涉及不法；對檢調單位依法偵辦，悉以「司法迫害」、「辦藍不辦綠」反擊。它走上街頭，在總統府前凱道辦「反綠共 戰獨裁」群眾大會，不啻以具體行動反證台灣沒有獨裁者；而「戰獨裁」卻不提兩蔣時期台灣人所曾經歷的獨裁專制與白色恐怖，尤凸顯其偽善與心虛。

尤有甚者，朱立倫以希特勒類比賴清德，旋即招來德國、以色列、荷蘭、比利時、歐盟等駐我國代表機構的關注與批評，引發極大訾議。這位言行經常「走精」的在野黨主席，有損國家形象而不思自我撿點，猶以「干預內政」回應，以致風波持續發酵，在我國與國際間廣受批評。

一年來，面對內外諸多挑戰，國會擴權亂政、中國加緊脅迫、美國對等關稅是其犖犖大者，賴清德政府戰戰兢兢，積極作為，依循憲法程序因應國會奪權，堅定處理中國軟硬兼施併吞手法，不卑不亢化解國際經貿衝擊，理應獲得國人肯定。考驗仍將持續，此時喊出罷免總統，只是一場無聊的鬧劇。

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