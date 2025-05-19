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自由廣場》馬英九的失敗主義與國民黨的歷史失憶

2025/05/19 05:30

◎ 嶼明

國民黨在國共內戰戰敗後退守台灣，儘管失去了廣袤的中國大陸，卻仍帶來了一套深知共產黨統戰與擴張手法的知識與警覺。兩蔣深知中共「邊打邊談」、擅長利用和平假象爭取時間與空間的本質，深知「鄉村包圍城市」的戰略如何翻轉整個中國政局。正因如此，蔣經國提出「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協），實為對國共內戰失敗的深刻反省與策略調整。

然而，號稱「經國先生傳人」的馬英九，在選舉期間不斷強調曾任蔣經國英文翻譯，將昔日照片當作政治資產，但他顯然忘記了經國先生真正的政治遺產是什麼。他不僅漠視中共擴張的本質，反而將台灣困綁於一紙毫無國際法依據、無民主正當性的「九二共識」之下。

在任期間，馬英九一再以「兩岸和平」為名，進行缺乏對等尊嚴的交流與讓步，卸任前更急於與習近平會面，以圖留下「歷史定位」，卻未能爭取到任何具體保障台灣安全的承諾，僅留下國際社會對台灣自我矮化的印象。卸任後，他繼續吹噓任內兩岸和平，卻對共軍持續繞台演訓、台灣國際地位被邊緣化等現實避而不談。他在任時提出的「經濟六三三目標」早已跳票，經濟成長無力，青年困境日益加劇，卻從未見其道歉反省。

兩岸表面融合，實則是中共統戰的溫床。近期被中共判處死緩的中國企業家趙偉國一度揚言要收購台積電、聯發科，象徵統戰已滲入台灣經濟命脈。所幸這類野心終究因貪腐垮台。但馬英九未曾警覺，未曾主張抵抗，反而處處呼應大一統敘事，在自我矮化中換取和平假象。

一個暴力起家的政權從不尊重軟弱的對手。馬英九的懦弱與無能，不僅背離蔣經國時期對共認識的現實主義態度，更讓中共找到了統戰的破口。他既不強化台灣，也不維護主體，只求苟安，展現的不是和平的智慧，而是失敗主義的重演。

歷史是鏡子。馬英九若真視自己為經國傳人，便該記得「敵我分明」才是當年國民黨敗退後能在台灣重新站穩的根本，而不是在幻想中迷失現實，在懦弱中錯認和平。

（作者為開業建築師）

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