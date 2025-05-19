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自由廣場》（胡，怎麼說）國民黨才是最大詐騙集團！

2025/05/19 05:30

◎ 胡文輝

幽靈連署、核電廠延役、砍斷國安、破毀國家財政、接受一個中國…，中國國民黨犯了至少五宗詐騙人民罪，詐騙慣犯最慣用罵人詐騙當保護傘，該黨才是名副其實的「最大詐騙集團」！

中國國民黨發言人楊智伃誣衊罷免藍委團體是「違法詐騙集團，變相洗錢…」，請楊智伃替所屬的黨照照鏡子或自拍，應會發現這些話中國國民黨自已用剛好而已，請不要血口噴人，請不要用國民黨自身的髒對別人潑髒水。

更惡質的是基隆選出的藍委林沛祥，信口雌黃稱罷團志工都是社會邊緣人，還以狗拉出來的東西等極不堪的話加重侮辱。他敢出口如此惡毒低級，就是仗著藍白委在立院佔多數，愛怎麼惡整台灣就怎麼惡整。基隆人及所有台灣人都要把化生氣為連署、化悲憤為罷免，以大罷免成功叫他把口裡拉出來的髒東西全吞回去！

五罪之一︰幽靈連署、偽造連署就是詐騙、作票！國民黨涉嫌詐騙、作票，卻罵人詐騙、誣賴司法迫害，國民黨的主委、書記長等黨官，偽造連署東窗事發，被起訴、收押、列嫌犯的已上百人，藍執政縣市更出現「官賊一家親」極惡詐團，基隆市民政處長張淵翔、花蓮縣民政處長明良臻都涉嫌把官署戶政個資，拿給國民黨偽造連署而被收押。

五罪之二︰核電延役議題，核三廠二號機依法十七日停機除役，藍白搶在十三日通過核管法，核電廠延役且可重啟。修法不影響台灣成為「非核家園」亞洲第一國，但藍白自曝不是為電而是把核電當鬥爭工具，本質就是詐騙。核電兩大最基本問題核安、核廢，重啟老舊電廠，若發生重大核安事故，台灣恐面臨「島滅」危機。

現有核廢料無法處理，只能暫存核電廠內。藍白產官學媒利益集團大唱核電，但從基隆、雙北、桃竹苖、中彰投雲東花，所有藍軍縣市長包括黨魁朱立倫，沒有一個曾想過接受核廢貯存。要核電、沒核安，核廢就放朱立倫、蔣萬安、盧秀燕、黃國昌等藍白的家好嗎？別詐騙！

五罪之三、四︰國安及財政是國家兩大支柱，藍白最近刪掉特別預算強化國土安全一五○○億元，改為普發現金，嘴吧喊停止大罷免、團結，但分光用光浪費光，砍斷國安、破毀國家財政，配合中共操作的統戰伎倆還在搞。

五罪之五︰用九二共識包裝一個中國、再用同屬一中包裝中共併吞台灣陰謀，赤藍白本就是最大詐騙集團共謀者！

（作者為資深媒體人）

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