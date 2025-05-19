晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》投出好球！ 台灣迎頭趕上AI機器人時代

2025/05/19 05:30

◎ 廖明輝

在AI與機器人技術快速演進、重塑全球產業版圖之際，台灣正式啟動智慧機器人國家級發展計畫。國科會主委吳誠文，如同他昔日作為巨人少棒隊國手的投球姿態，為台灣科技產業投出一記「好球」！讓台灣不只是製造機器人，更要從「大腦晶片」到「小腦晶片」，掌握關鍵技術並建立自有品牌，走向國際市場。

這項被命名為「智慧機器人計畫」的國家計畫，預計投入四年一百億科技預算與十年一百億國發基金，並以台南柳營與沙崙為雙核心，打造涵蓋研發、應用到製造的完整生態系。這不僅台灣產業轉型起點，更是重塑台灣科技能量的重要轉折點。整體計畫涵蓋關鍵技術、產業聚落、法規資安與人才培育，對機器人生態系進行縝密佈局，為大南方新矽谷的願景打造堅實基礎。

然而，台灣挑戰絕不輕鬆。中國早在二○二三年十一月即公布「人形機器人創新發展指導意見」，用黨國體制在一年半內集中全國力量發展機器人「大腦」、「小腦」、「肢體」等關鍵技術與生態系。面對這樣的競爭，台灣需要明確定位發展重點，從機器人製造者轉型為機器人管理者與設計者的新角色。

AI與機器人的結合，對未來國家與產業影響深遠。工研院計畫於六甲設立「機器人研究中心」，國科會也將在沙崙成立「機器人研究中心」，聚焦研究機器人的「大腦」與「小腦」。打破過往只重視發展機器人「肢體」如機器手臂的發展模式。另一個重大挑戰在於「系統整合」，要讓人形機器人具備高效綜合表現，必須實現軟硬體的深度融合，這也是目前全球人形機器人發展的主要瓶頸。

從技術實踐回到社會應用，未來機器人進入日常生活的可能性愈來愈高。高齡化社會需求、危險作業環境挑戰與個人化服務需求，都將推動人形機器人加速普及。然而，技術成熟度、成本與社會接受度仍是主要門檻。此外，道德風險與法律問題同樣需要審慎對待：機器人導致人身傷害，應由誰承擔責任？機器人被駭風險與過度擬人讓人感到不安的「恐怖谷效應」心理障礙，也將影響導入成效。

台灣未來有望成為全球人形機器人供應鏈的關鍵推手，而這一切的基礎都在於從小培育熱愛科技、具備實作能力的下一代。只有當夢想不再是口號，而成為雙手的實踐，台灣就能迎頭趕上智慧機器人時代。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書