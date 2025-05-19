自由廣場》投出好球！ 台灣迎頭趕上AI機器人時代

◎ 廖明輝

在AI與機器人技術快速演進、重塑全球產業版圖之際，台灣正式啟動智慧機器人國家級發展計畫。國科會主委吳誠文，如同他昔日作為巨人少棒隊國手的投球姿態，為台灣科技產業投出一記「好球」！讓台灣不只是製造機器人，更要從「大腦晶片」到「小腦晶片」，掌握關鍵技術並建立自有品牌，走向國際市場。

這項被命名為「智慧機器人計畫」的國家計畫，預計投入四年一百億科技預算與十年一百億國發基金，並以台南柳營與沙崙為雙核心，打造涵蓋研發、應用到製造的完整生態系。這不僅台灣產業轉型起點，更是重塑台灣科技能量的重要轉折點。整體計畫涵蓋關鍵技術、產業聚落、法規資安與人才培育，對機器人生態系進行縝密佈局，為大南方新矽谷的願景打造堅實基礎。

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然而，台灣挑戰絕不輕鬆。中國早在二○二三年十一月即公布「人形機器人創新發展指導意見」，用黨國體制在一年半內集中全國力量發展機器人「大腦」、「小腦」、「肢體」等關鍵技術與生態系。面對這樣的競爭，台灣需要明確定位發展重點，從機器人製造者轉型為機器人管理者與設計者的新角色。

AI與機器人的結合，對未來國家與產業影響深遠。工研院計畫於六甲設立「機器人研究中心」，國科會也將在沙崙成立「機器人研究中心」，聚焦研究機器人的「大腦」與「小腦」。打破過往只重視發展機器人「肢體」如機器手臂的發展模式。另一個重大挑戰在於「系統整合」，要讓人形機器人具備高效綜合表現，必須實現軟硬體的深度融合，這也是目前全球人形機器人發展的主要瓶頸。

從技術實踐回到社會應用，未來機器人進入日常生活的可能性愈來愈高。高齡化社會需求、危險作業環境挑戰與個人化服務需求，都將推動人形機器人加速普及。然而，技術成熟度、成本與社會接受度仍是主要門檻。此外，道德風險與法律問題同樣需要審慎對待：機器人導致人身傷害，應由誰承擔責任？機器人被駭風險與過度擬人讓人感到不安的「恐怖谷效應」心理障礙，也將影響導入成效。

台灣未來有望成為全球人形機器人供應鏈的關鍵推手，而這一切的基礎都在於從小培育熱愛科技、具備實作能力的下一代。只有當夢想不再是口號，而成為雙手的實踐，台灣就能迎頭趕上智慧機器人時代。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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