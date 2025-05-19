自由廣場》反共護台灣 新時代台灣人的責任

◎ 陳財能

台灣公民領銜發動「反共護台灣」的大罷免運動，二階公民連署將完成第一波卅六罷區的公民連署，共有卅一立委罷區及新竹市長罷區通過極為困難的公民連署階段，可望進入第三階段的罷免投票。

從人類擁有民主政治權利和權力體制的歷史來看，我們台灣人創造空前絕後的民主典範，確實實踐「公民管理國家」的原理原則。我們台灣人完全可以自信又自豪地昂首全球，坐穩全世界民主國家的先鋒楷模。

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這次大罷免公民運動，更是台灣自一九九四年展開全面普選，逐漸從中國威權體制及中華極權文化，轉換到「主權在民」及「人權國本」的卅年歷程，我們再一次共同深化台灣國家主體性及民主政治生活方式的歷史成就，確定了「新時代台灣人」作為國家認同身分的核心，而徹底拋棄省籍、族群、藍綠顏色的分化及血緣的糾葛。

在李登輝總統、民進黨及全體台灣人的合作下，採取《寧靜革命》來威權舊時代進行變革，創造出新時代的民主台灣。我們善良的台灣人就是不想「以暴易暴」，在我們的土地及生活世界裡，再根植仇恨。然而，卻因此殘留了外來中國政權失去權力的怨懟、莫名「中華文化」的「大一統」下自言自語「兩岸一家親」及更惡劣的「一個中國原則」要將台灣變成中國的一部份等負面勢力。

我們台灣人善良，相信李登輝總統所說「民主時代的問題，用民主的手段」來解決。因此，這卅年來，我們台灣人寬容，又給了中國國民黨中央執政的八年時間，但是，這個已經從「中國內戰」下的跑路黨，卻質變為中共走狗黨，而今，要摧毀台灣人民的民主制度和生活方式，台灣人當然要反抗。

此次「反共護台灣」的大罷免公民運動，已經清楚顯示我們台灣人的國民總意志，就是反對中國共產黨利用台灣的民主制度中的內部叛徒（中共走狗）侵略台灣。在這個國民總意志下，中國共產黨及中國國民黨及其附隨政治勢力所主張的「一個中國原則」、「兩岸一家親」、「兩岸同屬一個中國」等，我們台灣人都完全否定。

至於，仍然認同國共主張的在台中國人，我們台灣人依舊在民主的手段下，採取寬容的態度，讓他們自然融入或消失。

完成卅二罷區罷免投票的公民決定，將是推進及深化台灣民主制度及國家認同的里程碑。同意罷免的比例愈高，我們台灣人在當今世界作為民主典範，以及在世界文明史上的成就，將是恆久不枯引領人心、雋永傳世的美樂地國家。

（作者為花蓮人，台灣東社發言人）

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