自由廣場》台灣是個偉大的國家

◎ 黃惟冰

回顧過去卅年，台灣完成了許多其他國家無法做到的事。一九九五年，健保制度上路，為所有國人提供極為便利又可負擔的醫療服務。一九九六年，總統直選讓民主制度在台灣落地生根。二○○○年，第一次政黨輪替；二○○八年，第二次政黨輪替，政權多次的和平轉移，展現台灣民主制度的韌性與風範。二○一六年，出現第一位女性元首，兩性平權取得重要里程碑，超越許多老牌民主國家。二○一九年，成為亞洲第一個同婚合法的國家。二○二五年五月十七日，核三廠二號機完成停運解聯，非核家園不再只是目標與口號。

放眼世界各國，能在短短卅年內有如此大幅蛻變的國家，很難找出第二個例子。更難可貴的是，台灣在這段時間，並未因政府制度與社會思維的轉化，而犧牲經濟發展。人均GDP從一萬三一一九美元增加至三萬三九八三美元，成長超過一五九％。全球市值最高的十家企業就有一家來自台灣，其餘九家則來自美國與沙烏地阿拉伯，一個是世界第一大經濟體，另一個則是擁有最多的石油。而且，過程中雖歷經千辛萬苦，但未曾像南韓短暫實施戒嚴，而走上回頭路。

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有人會以「鬼島」形容台灣，藉以概括台灣面臨的種種問題與挑戰。但，其實只要夠深入與全面的進行比較，台灣在政治、經濟與社會各面向取得的成就，相較其他國家，都是毫不遜色，堪稱偉大。

（作者從事公共服務業）

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