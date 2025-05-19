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自由廣場》川普上任百日新局：台美關係的戰略契機

2025/05/19 05:30

◎ 林佳龍

川普總統上任以來推動「美國優先」政策，各國無不審慎因應風格鮮明、步調急遽的「川普新政」。在美國推行再工業化、強化印太部署與反制中國影響力的政策下，台美於安全、經濟與科技領域利益高度契合。台灣應與美戰略目標「對齊、對接、對應」，在台美雙方共同面臨未來挑戰之際，尋找台灣的戰略機會點。

賴清德總統致力推動「繁榮台灣」的外交政策，外交部也落實「總合外交」策略，以「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景為核心，充分發揮台灣「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」交匯的「三鏈戰略地位」優勢，與美國等理念相近國家攜手維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

總合外交的價值、同盟與經濟外交三大支柱，值此川普政府上任一百天、賴政府就任一週年的時刻，恰能用以檢視台美夥伴關係現況。

在「價值外交」上，川普政府延續對台支持，挺台參與國際組織不遺餘力。美方於WHO執委會與聯合國安理會發聲挺台，並批評中國扭曲聯大第二七五八號決議；國務卿魯比歐也親赴拉美釋出挺台訊號，並支持台美共同拓展第三國合作。川普政府展現高度友台立場，使國內有心人士操弄的「疑美論」與「棄台論」受到抑制。

在「同盟外交」方面，美國強化印太戰略部署，將維持台海和平穩定視為核心目標，美、日、加、法、德、荷、澳、紐等國軍艦通過台海自由航行，遏止中國將台海「內海化」企圖。賴總統也承諾將國防預算提升至 GDP三％，彰顯台灣強化自我防衛、實踐「和平靠實力」的決心。

在「經濟外交」上，川普簽署多項行政命令展現對經濟安全與科技自主的重視，台灣亦因應對等關稅提出五大因應策略，並以「台灣投資美國隊」、「美國投資台灣隊」構想深化雙邊經貿關係。台積電擴大對美投資、台美在能源與 AI 產業科技的合作，凸顯台美高科技產業互補互惠的本質，也鞏固台灣產業在全球供應鏈重組時刻的優勢。

近日佳龍率團訪問德州，與美方產官學研探討 AI 合作潛力，親身感受到美方將 AI 視為國安與經濟戰略核心。台灣在「可信賴供應鏈」中不可或缺，應進一步掌握 AI 發展商機，利用美國科技、資金與人才優勢，並融入其創新生態系。

在地緣政治變動、供應鏈重組與科技競爭加劇下，賴總統提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷世界」的國家戰略，不僅回應美國跨黨派的對台政策一致性，更凸顯台灣的外交戰略在國際變局下能穩健前行。未來台灣將與美國和理念相近國家深化合作，扮演促進區域安全繁榮的良善力量。

（完整內容詳見自由評論網；作者為外交部長 ）

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