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社論》台灣還能讓藍白再肆虐三年？

2025/05/19 05:30

賴清德總統明就職1週年。（資料照）賴清德總統明就職1週年。（資料照）

明天是賴清德總統就職週年，一年來台灣面臨嚴酷的挑戰。外部有中共軍機艦擾台例行化，動輒圍島軍演，更以海警在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押等，試圖製造恐慌；內部則有藍白依仗國會過半，蠻橫操作國會擴權，貶抑其它憲政機關，如以憲訴法癱瘓憲法法庭，以財劃法搶奪中央資源等。此外，不但地緣政治危機升高，川普關稅戰更帶來重大衝擊。

由此可見，賴清德上任一年，挑戰與考驗超乎尋常，台灣的安全與福祉均面臨極大威脅。坦白說，任何一項挑戰，都是極為艱困的課題，而賴總統的考驗卻接踵而來，如何妥善處理，仍是現在進行式。有關中共軍事騷擾與川普關稅戰，有待另外的分析討論，此處則集中在藍白肆虐國會引發的亂局，以及何以必須透過大罷免扭轉台灣的危機。其實，罷免能夠形成趨勢，縱然是志工的鍥而不捨，但若民怨未至沸騰，仍無法掀起波瀾壯闊的大潮；而國民黨的「以罷制罷」卻因死人連署、偽造文書、洩漏個資等違法弊端而遭到檢調的強力偵辦，反罷顯得氣虛無力，成為虛假的政治表演。

推動罷免受到的最大質疑，是有人認為立委選舉是一任四年的契約，中途解約，既違背契約精神，且浪費社會資源，必須等到任期屆滿，再由新民意定奪去留。此說看似有理，但首先，罷免與選舉同列為直接民權，明載於憲法，可見行使罷免乃是民主的防腐機制；但是，罷免往往設定高門檻，可知罷免必須慎重其事，不能任意為之。朱立倫將大罷免推給賴總統幕後策劃，強力批判賴搞獨裁，完全無視民團志工的自發性。更諷刺的是，藍白立委為了防止被罷免，還聯手修改選罷法，加嚴罷免的門檻與刑法的懲罰，翁曉玲、吳宗憲等人還公開警告、嘲弄不可亂抄、死亡連署，不料這樣的詛咒竟應驗在藍營身上。

再者，此次大罷免的正當性何在？主要在於，藍白合雖各有圖謀，但不僅是在同溫層相互取暖，而是透過刪凍預算、惡修法案，弱化政府其它部門，使之必須仰立法院鼻息，將國會變成實際的權力中心，達到實質執政的野心。因此，藍白不尊重少數，也不重視程序正義，為了達到目的，不惜粗暴輾壓所有反對聲音。例如亂刪預算，不僅涉及民生預算，連保衛家園的國防預算、潛艦國造也都照砍不誤。尤有爭議者，乃是藍白在總召傅崐萁領軍下，在會期中甘冒大不韙率團訪問中國，回台後便推動國會擴權與部分爭議性法案，是否聽命於中共的幕後指揮，不免令人質疑。所以，大罷免一個重要主題，便是「反共」，這是看透藍營立委作法的本質，跟朱立倫輕率給民進黨貼上「綠共」標籤截然不同。

國民黨在罷免興起風潮後，急於通過一些向選民示好的法案，然而這些肉桶法案通過，反而自證如此的立委非罷不可。最近藍白不再強推一些可能引起民眾質疑的爭議性或親中色彩法案，而是以推動民生為由，草率通過一些爭取選民好感的法案，完全忽視討論與配套措施。例如《紀念日及節日實施條例》，新增四加一國定假日，對於民眾宛如天上掉下來的禮物，卻沒有考慮實施上的困難，以及對各種行業的衝擊。尤其，國定假日的訂定，應具有特殊意義，是與國家的歷史或轉型意義重大的日子，但此次增列休假的假日，大多與中國意識有關，與台灣本土化與民主改革脫節。再如藍白合推《核子反應器設施管制法》第六條修正案，使停止運轉的核電廠最多可延役二十年，顯然是為五月十七日除役的核三廠重啟大門。坦白說，最近幾年新核能技術快速發展，未來若安全性獲得認證，確為台灣不必排除的選擇。但除疫的核電廠延役，並未就安全性與核廢料處理，以及民意接受度等相關議題，進行詳盡討論，聽取專家意見，反而是以喚起民眾的缺電恐懼，作為重啟核電的考量。此外，藍白否決撥補台電一千億元，卻將通過普發民眾一萬元現金，並未探討財源何來，以及評估是否用於基礎建設或福利可得到更好效益，甚至電價若不得不漲引發的萬物皆漲，對民生與產業的衝擊。

總之，藍白合的三個主軸︰仇恨民進黨、親中色彩、民粹路線。實際作法則是未經細部及專業討論，封殺一切反對聲音，遂行己意。對建立國防韌性大幅刪凍，卻不敢譴責中共的軍事威脅，反而指責建立強大防衛力量是對中共的挑釁。對於總預算百般挑剔，但對取悅民眾，直接發放現金，則草率為之，完全不考慮財源，與財源更有效的運用。尤有甚者，藍白的反民進黨，常常上綱到反台灣，漠視中共的威脅，但對川普的關稅戰，則一味唱衰台灣，令人憂心，台灣還能任其肆虐三年嗎？因此公民團體發動大罷免，是正義與邪惡力量的對決，成功則可扭轉向反本土與中共傾斜的國會，可謂天佑台灣。但若不成功，恐將讓藍白更加肆無忌憚，故而大罷免不是為民進黨解套，而是解救台灣，免於邪惡力量吞噬台灣。

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