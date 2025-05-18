自由廣場》不能讓逃兵者以金錢換自由

◎ 吳景欽

繼王大陸之後，又再爆發藝人閃兵團。惟此等逃避兵役行為，常以易科罰金了事，有檢討餘地。

裝病逃兵，涉及妨害兵役治罪條例第四條第二款，即以不正方法變更體位罪，可處五年以下有期徒刑。而雖閃兵，也可能涉及刑法第二一○條，即法定刑為五年以下有期徒刑的偽造文書罪，但因行為單一，故最終僅能從妨害兵役治罪條例第四條之罪處。

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而如此罪名，除檢察官可為緩起訴外，就算起訴，也幾乎都判處六個月以下有期徒刑或拘役，且法院也會同時宣告得以一千元、二千元或三千元折算一日來易科罰金，總讓人有花錢了事之感。又依兵役法第三條第一項，我國除役年齡為卅六歲，也意謂，即便被發現，只要超過卅六歲，亦毋庸再服兵役，就更注定以金錢換自由之結果，致使司法天平嚴重傾斜。

故為避免刑事司法淪為有錢有勢閃兵者的保護傘，對於刑法第四十一條第一項，以最重本刑五年以下有期徒刑之罪而得易科罰金之規定，似有修法將之降為三年以下有期徒刑之必要性。惟此乃涉及刑法架構更動，非僅能以某一犯罪類型為考量，難短時間修正，致必須依賴司法者來調整。換言之，在妨害兵役的案件，即便法院要判六個月以下有期徒刑或拘役，就不應一律宣告得易科罰金。尤其是閃兵者，若已過除役年齡，就更不應給以得易科罰金之刑罰優待。

而不宣告得易科罰金，也不代表閃兵者一定要入監服刑，因依據刑法第七十四條第一項，受兩年以下有期徒刑、拘役或罰金者，法院仍可宣告二到五年的緩刑期間，且依同條第二項，亦得命其履行一定事項，如向公益團體為四十至二四○小時的義務勞務。如此的判決，既符合再教育之目的，更能免於以金錢換自由之質疑。

然而，防止逃兵，更重要的是兵役制度的全盤檢視。如免役體位的標準，就須與時俱進，特別是除役年齡，從四十五歲降到四十歲，再降到卅六歲，既與現今國人的健康狀況不符，也讓人有可乘之機。故當務之急，就應將除役年齡往上調升，以免使人有僥倖之心。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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