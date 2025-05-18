自由廣場》立委失格言行 國會成公民教育的反教材

◎ 潘威佑

國會殿堂中，代議士的行為應為民主素養的典範。近來國民黨多位立法委員舉止卻一再引發社會譁然。從王鴻薇在議場中公然做鬼臉、徐巧芯比中指，甚至以睡衣出席國會會議，再到林沛祥辱罵在地公民團體為「狗狗吃壞肚子拉出來的東西」、用「邊緣人」等語言羞辱不同聲音的群體，這都不是民主的表現，而是羞辱人民所賦予的公職信任。身為教育工作者，我們有責任站出來指出：這樣的行為不是「活潑」、不是「個性使然」，而是破壞制度、踐踏價值的行徑，是民主教育中最壞的反教材。

民主制度根本，不僅是投票選舉，更在於每位公職人員是否守住基本的公民倫理與尊重他人的界線。國會議員用粗俗行為與羞辱字眼來回應不同意見、以戲謔態度應對監督與質詢時，傳遞給社會的訊息不再是成熟的民主，而是「誰聲音大、吸睛，誰就能決定真理」的錯誤價值。對於處於價值觀發展階段的學生而言，若無正確的引導與辨識能力，極可能將這些行為視為「能言善道」或「勇敢反擊」的象徵，從而有樣學樣，將社會中理性討論的空間推入仇恨與無理的深淵。

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公民教育的核心，在於培養學生思辨是非、尊重差異與體認公共責任。當我們所見的立法委員在最高的公共治理空間中公然侮辱公民、扭曲監督角色的價值、用表演代替專業時，這些不但削弱學生對民主的信任，也讓我們多年來辛苦推動的教育目標面臨崩解的風險。若國會殿堂可以如此失序，那我們如何要求學生在校內遵守紀律？若代議士口出惡言、侮辱人民不受約束，那學生又如何相信「公民的聲音可以被尊重」？

面對這些破壞性的言行，我們並非只能憤怒與無奈。反而更應該藉由這些事件，啟發學生思考：「什麼樣的言行才配得上人民的託付？」我們要告訴學生：正是因為國會中出現了這些不良示範，才更需要你們看清真相，學會辨識錯誤、不盲從表演、不崇拜流量。我們鼓勵學生見賢思齊，也要懂得「見不賢而內自省」。不良的榜樣，不是效法的對象，是反思與自我警惕的契機。願每位年輕人能以理性代替衝動、以尊重對待差異，做出比立委們更成熟、更能被信賴的民主公民。

（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

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