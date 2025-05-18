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自由廣場》告別舊式核電 台灣進入「零核電」時代

2025/05/18 05:30

◎ 李立聖

二○二五年五月十七日，台灣迎來歷史性的轉捩點。隨著核三廠二號機運轉執照正式到期除役，台灣將成為全球少數完全退出核電運轉的國家之一，正式邁入「零核電」時代。這是民進黨政府長年推動「二○二五非核家園」政策的重要成果，更是台灣社會對安全、永續與環境責任的集體回應。

國際三大核災難三哩島、車諾比及福島核災，清楚地提醒我們，核能一旦發生事故，其影響不只是跨世代的土地污染，更是人民生命健康無法承受之重。特別是福島事件後，台灣社會對核能風險的敏感與警覺空前高漲。台灣地處地震帶，天然災害頻繁，若發生類似核災，後果將難以收拾，台灣難以承擔如此風險。

目前台灣所有核電機組皆為廿世紀末期技術，在設計壽命屆滿後仍持續延役，其安全疑慮始終存在。即使透過維修與檢測延長使用年限，但面對不可逆的老化問題，無法從根本解決安全隱患。此外，核廢料長期無解的儲存問題也始終懸而未決，對人民居住環境與健康形成潛在威脅。

即便如此，總統賴清德也展現務實的態度，表示在「核安無虞」、「核廢有解」、「社會有共識」三大前提下，政府不排除任何有助於實現二○五○淨零排放的能源方案，包括新世代安全規格更高的小型模組化反應爐（SMR）等先進核能技術。這代表政府立場不是盲目排斥核能，是用嚴謹的科學、安全與民主機制面對未來能源可能的選項。

十七日深夜正式停機的「零核電」，象徵著一段風險時代的終結，也是台灣能源轉型的重要起點。至於未來是否重新接納新型核能，仍須經過充分公共討論與專業審查，在保障人民生命、維護環境永續並凝聚全民共識的前提下，方能謹慎考慮。因為台灣屬於二三○○萬全體國民，每一項能源選擇，都必須回應全民的安全與福祉。

（作者為政治工作者）

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