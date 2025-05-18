自由廣場》蔣萬安幫中國淘寶貼牌貨洗產地？

◎ 陳昶日

世壯運選手大禮包智慧穿戴手錶品質不佳惹民怨，製造產地雖標明馬來西亞，市議員比對後質疑是中國淘寶貼牌貨洗產地，恐違反採購案禁用中國製產品規定。世壯運發言人郭音蘭澄清：「廠商有提出製造證明，產品是在馬來西亞製造，晶片則是台灣的。」 蔣市府輕率為廠商背書，很可能會有翻車危險！

中國製造商品長期透過第三國閃避出口歐美商品關稅壁壘，重新包裝、改貼標籤或變更轉運路線皆是慣用伎倆。

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舉例來說，美國商務部四月下旬宣布，對柬埔寨、越南、泰國與馬來西亞等四國太陽能產品課徵史上最重懲罰性關稅，其中尤以不配合調查柬埔寨最高達三五二一％。中製太陽能板佔全球產能逾八成，生產過剩，低價傾銷，以東南亞為出口跳板，搖身一變東南亞製造。美國商務部調查，去年進口東南亞太陽能板產品，超過六成五是當地中資廠商簡易加工，未達生產附加價值百分之四十最低門檻規定，屬於典型中國主導一條龍灰色生產鏈。

川普祭出懲罰性關稅鐵腕後，柬埔寨商務部率先宣布，對一二六種輸美商品實施嚴格管制措施，其中包括服裝、玩具、3C電子產品、腳踏車與家具等，中低價位商品無一倖免，洗產地決不侷限於太陽能板高單價商品。

馬國貿工部同步宣布，停止授權地方商會、協會或其他委託機構發放非優惠原產地證書，該部成為簽發對美出口產地證書唯一官方機構。大馬頻傳偽造原產地證書不法弊端，中國社群網站充斥販售偽造產證廣告，根據馬媒報導，只要區區馬幣一百元（約台幣七百元）即可取得偽造產地證明書。郭音蘭所說馬國「製造證明」是真是假？檢調機關有必要深入追查。

而郭音蘭口中的台灣製晶片，經網友拆解零件後清楚發現是來自中國深圳廠商，根本不是台灣製造。事涉資安疑慮，晶片生產溯源管理更加嚴謹，絕非一紙證明書就可敷衍。

監督檢驗並非唱衰，全民都樂見世壯運圓滿順利。待月底落幕後，司法調查會接棒讓蔣市府團隊敗跡劣行無所遁形。

（作者從商）

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