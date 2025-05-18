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自由廣場》世壯運頻出包 雙北市府螺絲掉滿地

2025/05/18 05:30

◎ 墨客

世界壯年運動會，作為主辦城市的雙北，因一連串讓人哭笑不得的行政失誤，搞得滿城風雨。從外籍選手名字被翻得四不像，到啦啦隊變成「指定參加」的學校任務，還有那塊出現在看板正中央、寫著「四邊包繩不打洞」的奇妙標語，種種狀況讓人質疑，市府團隊是不是螺絲鬆了？原本應該展現城市實力的活動，反倒像是一面照妖鏡，把各種體制鬆動、決策混亂的問題全都照了出來！

先說名字英譯問題。對國際賽事來說，選手名單是一份基本禮貌，也是專業度的體現。然而這次的譯名錯誤之多，彷彿是倉促用機器翻譯一口氣套版上去。這種連基本校對都沒做好的情況，讓人懷疑，市府是在辦國際賽事，還是學生期末報告拼湊交差？

更誇張的是，市府動員學校師生進場「加油」，彷彿回到早年動員歡迎外賓的年代。不少學校反映，這樣的安排幾乎等同強制，讓師生疲於奔命。活動熱鬧固然重要，但不能建立在基層疲勞與教育犧牲上。市府若想讓市民參與感提升，應從活動本身的魅力做起，而不是靠「充人數」來撐場面？

至於那塊「四邊包繩不打洞」的看板，已成網路上的迷因。原來那是內部施工的備註，卻被完整印上正式看板中央，直接成了活動最讓人哭笑不得的一幕。這不僅反映設計、審核、輸出等環節全線失守，也讓人看到整個行政系統的鬆散，從上到下都沒人發現問題？

正當民眾對市府的執行能力產生疑慮時，國民黨卻將砲火對準副總統，說是因為她要到場視察，才讓主辦單位在維安上手忙腳亂。將焦點從實際問題轉向政治人物的話術，讓人感受到的是無力解決問題的焦慮感。一場本該全民共享的國際活動，怎麼變成了執政縣市推卸責任的舞台？

老實說，市府犯錯不可怕，真正可怕的是沒有誠實面對錯誤的勇氣。市民不是不能體諒偶發疏漏，但接連出現的錯誤，再加上官方始終未見檢討、只見推諉，才讓人氣憤。這樣的狀態，如果不想辦法立即改善，未來恐怕還會有更多「四邊包繩不打洞」的鬧劇接連上演，透過網路媒體放送到全世界，讓台灣形象蒙羞。

（作者為現職國中教師）

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