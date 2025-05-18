晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》擱置偏見／請對岸正視 賴總統善意

2025/05/18 05:30

◎ 王宏仁

賴清德總統上任即將屆滿一週年，正當國人逐步檢視其執政表現之際，我們也應該對兩岸關係的發展進行冷靜的反思。作為長期研究政治與兩岸議題的學者，我認為當前中國對賴總統的解讀，過於偏頗，忽略了賴總統所展現出的善意與務實態度。這種錯誤的解讀，將不利於兩岸對話的展開。

從言詞比較的角度來看，賴清德總統在兩岸議題的用語，並未比蔡英文總統時期更為強硬。蔡總統早在二○二一年的國慶演說中就已公開主張「兩岸互不隸屬」，而賴總統在去年五月廿日的就職演說中，僅是在中華民國憲政架構下重申這一現狀事實，並未進一步挑釁。然而，輿論有時會有「賴清德立場強硬」的說法，這明顯是在中國的政治設定下所致。

北京將賴總統標籤為「務實台獨工作者」，貶抑其獲得約四成選票這一民主選舉的自然結果。此外，自二○二四年二月金門三無船隻翻覆事件起，中國藉由海警進入我方禁限制水域升高區域緊張，更在賴總統就職三日後以其演說為藉口，啟動「聯合利劍—二○二四A」軍演，十月更再度進行「聯合利劍—二○二四B」軍演。這一連串行為，顯然早已規劃，並非如中國宣稱為對「挑釁」的回應。

令人遺憾的是，北京往往無視賴總統不斷釋出的誠意。例如，賴總統明確表示將在中華民國憲法框架下處理兩岸關係，並且以「全民總統」姿態承接歷史責任與現實挑戰。他提出願意承繼黃埔精神、正視歷史現實、承認中華民國的歷史脈絡，這些都是為了突破歷史記憶與國家認同上的僵局，尋求真正的互信基礎。對岸若無視這些努力，而繼續以文攻武嚇的方式對待台灣，將無助於區域和平穩定。

日前賴總統首度接受日本媒體專訪，再次公開釋出善意，強調「我們沒有放棄，只要對等、尊嚴、交流、合作，以對話取代對抗、交流取代圍堵的善意一直都存在。」清晰表達了台灣願意追求和平、願意對話的立場，這不僅是對岸應該正視的機會窗口，也是國際社會應該支持的和平倡議。

對岸若一再強調「九二共識」或「一個中國原則」的必要性，卻無視台灣民主體制下選出的領導人所代表的主流民意，終究只會讓雙方更形對立。善意需要回應，對話需要誠意。只有擱置既定偏見、拋棄威權思維，真正與台灣民選政府在平等、尊重的基礎上進行溝通，兩岸關係才有可能走出當前的僵局，邁向和平穩定的未來。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書