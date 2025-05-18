自由共和國》許釗滂／媽祖婆的雨

媽祖婆的雨（許釗滂作品）
媽祖婆的雨（許釗滂作品）
信眾匆匆走在香路上，心中滿是俗務與煩憂。忽然，傾盆大雨落下，眾人驚愕，有人躲避，有人靜立原地，望著天問：「媽祖婆，祢為何在我們入廟之時降下大雨？」
媽祖婆輕聲回應，如春雨潤物細無聲：
「孩子，我的雨，不是責罵，而是提醒。你們走得太快了，心，早已落在塵世的喧囂中。你們追求效率、科技、速度，卻忘了最重要的是～彼此的關懷與真誠的連結。」
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人們低下頭，沉默不語，雨水與淚水交織。
媽祖婆繼續說道：「我不是哭泣，我是在淋醒你們。讓你們在雨中放慢腳步，讓濕潤滲透心牆，找回那份對人、對土地、對自然的尊重與疼惜。慢下來吧，只有慢，才能沉澱出真心；只有靜，才能看見彼此的需要。」
人抬頭望天，似有所悟，雙手合十。
「願我們在這場雨中，重新洗滌心靈的塵埃，不再冷漠、不再急躁，找回與人與土地的溫度。」
我低聲說。
媽祖婆微笑，雨會停，雲隙也會透光。那一刻，你們也會得到我的庇護與保祐！
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