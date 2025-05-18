自由共和國》Weiße Taube von Sommer／歷史真相是把握自己命運的利器(上)

總統賴清德出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，與歐洲各國駐台代表握手致意。（總統府提供）

Weiße Taube von Sommer／德國退休教師

對中華民國而言，今年值得研討、紀念的歷史事件比較多。有的廣受關注：第二次世界大戰結束八十週年、聯合國成立八十週年、中華民國抗日戰爭勝利八十週年、朝鮮半島爆發戰爭七十五週年。有的則並未受到應有的關注，特別是在一九四五年日本投降和二戰結束的同時，在中華民國境內卻開始了一場決定中華民國未來命運的全面戰爭。

根據歷史檔案，早在一九三七年十一月，前蘇聯獨裁者史達林就向中共提出了抗戰後「中國人的內戰」問題。大量的歷史文獻證明（包括美國的國務院檔案、俄羅斯公佈的前蘇聯檔案以及中共自己公佈的部分檔案），一九四五年日本投降之後，在中華民國境內全面爆發的所謂國共內戰的幕後主導者正是史達林。

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對中華民國而言，同時也是對國際社會和聯合國而言，這場戰爭特別值得關注的原因在於：

第一，這是聯合國成立不久，也是聯合國成員國共同簽署了《聯合國憲章》之後，一個聯合國成員國——前蘇聯——試圖通過它的傀儡政權——中共政權——進行的一場顛覆另外一個聯合國成員國主權的戰爭。而顛覆中華民國主權的計畫是早在一九二二年十二月就已確定了的，是俄國人改變世界命運和遠東格局的關鍵步驟之一。

一九四九年，在史達林的一再催促下，毛澤東於十月一日向世界宣布中華人民共和國中央政府成立。實際上，早在一九二二年十二月，俄國人在《中國共產黨的任務》特別決議中就提出了建立中華人民共和國的口號。而將北京作為紅色中國的首都也是史達林所確定的。這是史達林第二次指令中國人確定自己的首都。第一次是在蘇俄軍政力量與中國國民黨合作期間。當時中共集體加入了國民黨，目的是在共產國際領導之下，與國民黨左派一起將中國國民黨改造成為布爾什維克黨。一九二七年一月，史達林要求蔣介石將首都定於武漢。當年蘇共中央政治局還專門建立了「人民共和國最高領導機構」。由此說明，這個首都是蘇俄希望建立的「人民共和國」的首都，而不是中華民國的首都。為此，蔣介石與共產國際和中共徹底決裂。於是史達林發出了在中國建立蘇維埃政權的號召。一九三一年，俄國人在中華民國的腹地建立了傀儡政權——中華蘇維埃共和國。

第二，莫斯科戰後的全球戰略和遠東戰略的核心，就是利用二戰的結果建立和鞏固與民主自由世界相對立的蘇維埃陣營。為了保證這一戰略目的，史達林實行的是全球性冷戰和區域性熱戰相結合的戰略方針。顛覆中華民國主權的戰爭正是二戰結束之後爆發的第一場熱戰。這場熱戰的結果是，美國政府對華政策徹底失敗，美國政府寄予二戰後維護亞洲和平力量這一厚望的中華民國政府被迫遷往台灣，從而使遠東乃至世界格局發生了根本性的變化，並影響至今。

第三，二戰後第一場熱戰的直接結果不僅涉及到中華民國主權和命運的問題，而且引發了二戰之後的第二場熱戰：朝鮮半島的戰爭。之後，熱戰繼續向東南亞延燒。其實，早在一九一九年，負責蘇俄遠東事務的史達林就已經制定了盡一切可能加劇中、日、美三國衝突的遠東總政策。後來遠東發生的一系列重大歷史事件均與此密切相關。二戰後的兩場區域熱戰也是史達林地緣政治和東歐戰略中的關鍵環節：利用金日成迫使中共通過熱戰與美對抗，從而減輕美國在東歐對莫斯科的壓力，鞏固東歐衛星國陣營。

令人遺憾的是，前述重大事件有著太多的歷史真相鮮為人知。正是由於今人缺乏對歷史真相的正確認知，國際社會至今難以找到有效方法終結威脅人類和平的邪惡歷史。

以俄烏戰爭為例。

就世界歷史而言，第一次世界大戰結束之前，列寧領導的布爾什維克建立了蘇維埃政權。一戰結束之後，克里姆林宮於一九一九年建立了共產國際，並通過暴力革命的手段開始實施列寧在共產國際成立大會上正式提出的建立世界蘇維埃共和國的計畫。此後，人類社會出現了兩個完全不同的發展朝向的博弈，並開始了兩個針鋒相對的國際陣營的形成過程。

一九二二年十二月十六日，俄共（布）中央政治局討論了《蘇維埃社會主義共和國聯盟成立條約》，並決定，將聯盟國家命名為「歐亞蘇維埃社會主義共和國聯盟」。正是在這樣的背景下，烏克蘭加入的蘇維埃聯盟。莫斯科同時還向世界宣佈：「從各蘇維埃共和國成立時起，世界各國就分成兩個陣營：資本主義陣營和社會主義陣營。」納粹德國的崛起使得世界局勢出現了變數，但蘇維埃聯盟運動並未終結。二戰結束之後，兩大陣營正式形成，雙方的博弈也在全球範圍內展開。（待續）

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