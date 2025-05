自由共和國》邱萬鈞／川普關稅戰下全球金融的十字路口

國際貨幣基金組織(IMF)統計,美元在全球外匯儲備中所占的百分比,已從二○一六年的六十五.四%下降至二○二四年的五十九.二%(路透檔案照)

邱萬鈞/ 美國東北大學財務金融系教授

全球金融市場正面臨廿一世紀以來最具挑戰性的轉折點。川普政府自二○二五年三月開始實施的新一輪關稅政策,不僅衝擊國際貿易,更引發了全球金融市場的大幅波動。根據美國商務部資料顯示,美元指數二○二五年已呈近六.八%的貶值,亞洲貨幣則首當其衝,其中新台幣升值幅度更達八.三%,創下二○二二年以來新高。然此次匯率波動背後隱藏著美國政府精心設計的「組合拳」策略:一方面對進口商品徵收額外關稅,同時推動貿易夥伴國貨幣升值,藉此達成縮減貿易逆差及促使製造業回流美國的多重政策目標。而此激進的貿易策略已在金融市場引發連鎖效應,出現美債殖利率快速上升及美股的暴跌的異常現象 。

美國國債規模已超過卅六兆美元,加上川普政府的財政支出擴張以及對富人與企業減稅,導致預期政府債務將加速攀升。經濟政策的反覆不定,造成廠商決策無所適從,經濟成長前景看淡、通貨膨脹壓力再起及就業市場出現疲弱,都造成美債借款成本上升。比較值得令人擔憂的是,在二○二五年四月出現了全球金融市場的大震盪中,美債殖利率上升不再吸引資金流入美國市場,這種一反常態的現象,令市場擔心是否預示美債可能正逐漸失去「無風險資產」(risk-free asset)地位的結構性變動。

請繼續往下閱讀...

對進口商品徵收高額關稅,更引發市場對美國通膨壓力增加的預期,本就對美元的價值不利。其他國家以固定收益證券為主的機構投資人,例如保險公司、退休基金,預期其本國貨幣將升值時,出於匯率避險需求,減持美國政府公債投資部位,形成的賣壓推高了美債殖利率。

國際貨幣基金組織(IMF)統計,美元在全球外匯儲備中所占的百分比,已從二○一六年的六十五.四%下降至二○二四年的五十九.二%,作為全球貿易結算與儲備貨幣,美元的地位長期逐漸被其他貨幣或資產所取代。中國尤積極將人民幣國際化,聯合以拉丁美洲與非洲國家為主的貿易夥伴及金磚國家,挑戰美元,不過無論在國際支付或是在外匯儲備中,比重與其經濟地位不相稱的低。此外全球央行對美元長期穩定性的疑慮,產生追求多元化儲備資產的趨勢。

對國際金融市場而言,由於美債殖利率被視為全球資產訂價的基準,其上升將導致全球金融資產價值下跌,過程勢必引發金融市場波動。特別是新興市場國家財政脆弱,國際借款多以美元計價為之,美債殖利率上升將直接增加融資成本和債務負擔,引發還款能力風險上升。進一步導致全球整體金融體系貸放條件緊縮,市場流動性降低,增加金融機構風險。

隨著殖利率上升,美國政府將面臨更高的利息支出負擔。根據最新的美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office) 二○二四年二月發布二○二四~二○三四年預算與經濟展望報告An Update to the Budget and Economic Outlook︰2024 to 2034),若不加以控制,到二○三○財政年度,聯邦政府的淨利息支出預計將達到約一.四兆美元,相當於GDP的四.五%,超過國防支出成為最大的項目,而二○二三年此比率約三.一%。利率上升會連帶拖累消費和投資,不動產市場、耐久財銷售和企業獲利均會受到負面的影響,導致經濟衰退的機率上升。

不能否認新台幣對美元升值 ,直接衝擊台灣出口企業的價格競爭力,尤對高科技製造、精密機械等產業影響為顯著。但就像所有的經濟現象常是禍福相倚一樣,美元貶值對於台灣並非只有百害而無一利,進口原物料特別是石油、天然氣等能源及原材料的成本降低,抵消部分出口損失。台灣廠商主要生意往來的國家區域,在可預見的未來,仍以其經濟與美國高度相關者,佔主導的地位。即使高唱要與美國經濟分道揚鑣的中國,目前仍然於美國市場難割難捨,其他國家可想而知。企業勢必得接受新台幣升值的現實之下,可預見未來對於匯率曝險管理會更加重視,出口可引入匯率聯動條款,或考慮加入其他貨幣計價機制的可能性。如遠期外匯合約、貨幣期權等避險工具的使用亦可能提高,形成金融機構未來的商機。

全球資本市場對美元地位的重新評估

回想一九九○年代初期新台幣大幅升值,留在台灣產業被逼化危機就是轉機,這種情況此刻此時必須加快重演,廠商在供應鏈中美元計價的成本部分可進行檢討,提升本國採購比例,與要素市場和原料市場連結度增加,長期強化本土產業的韌性。另外,可從產品差異化加速與附加價值增加,來降低價格需求彈性及對銷售的影響,企業更會加速拓展與美國相關性較低的新興市場,分散風險。

美債殖利率上升不僅是單純的市場現象,而是全球經濟金融格局反映了川普政府不受歡迎的貿易政策、美國財政的惡化、及全球資本市場對美元長期地位的重新評估。全球金融市場經歷少見的激烈波動、資本流動方向改變,已經對世界經濟產生深遠影響。對於國際貨幣體系而言,也是美元國際地位來到重大考驗的十字路口;但對廠商及投資者而言,評估可能的新金融秩序下資產配置策略,需嚴肅納入長期決策考量以對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法