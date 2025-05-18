自由共和國》姜皇池／ 維護台灣主權 停止誤用《開羅宣言》

針對外交部聲明中的上述三點，乃至於外交部能及時回應，吾人深表贊同與敬佩。（資料照）

姜皇池／ 台大法律學院教授

二○二五年五月七日中華人民共和國國家主席習近平投書《俄羅斯報》，似以該國亦為參與二戰之盟軍一員，並基於一九四三年《開羅宣言》、一九四五年《波茨坦公告》等文件，而主張中國在一九四五年起取得台灣主權，亦指出此等法律與事實狀態，復獲一九七一年聯合國大會決議第二七五八號決議之確認。隔日五月八日中華民國（台灣）外交部隨即發表聲明駁斥。

在台灣外交部聲明中，強調中華人民共和國在一九四九年前並不存在，故並無任何法律和事實基礎，無權以盟軍戰勝國之立場主張享有任何戰後安排權益，亦明確指出第二七五八號決議隻字未提台灣，因此該文件在任何方面都無從確認與處置台灣主權，更沒有賦予中華人民共和國在聯合國代表台灣。最後，該聲明重申：只有台灣政府能夠在國際上代表生活在此片土地的兩千三百五十萬人民。針對外交部聲明中的上述三點，乃至於外交部能及時回應，吾人深表贊同與敬佩。然外交部聲明卻提及：「無論是《開羅宣言》或《波茨坦公告》等具國際法效力的文件都已確認中華民國對台灣的主權」，恐有再予以釐清之需要。

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首先，盟軍對日本的戰後領土主權安排與處置，法律上領土主權歸屬，當須以一九五二年《舊金山和約》為準據。至於《舊金山和約》之前的戰時文件，不論是《開羅宣言》或《波茨坦公告》，都不具備任何移轉或處置領土主權的法律效力。以《開羅宣言》而言，其宗旨與功能，毋寧是確立美國、英國和中華民國等盟軍發動對日戰爭之目的；至於《波茨坦公告》，則是盟軍詳列日本投降所需條件，並以終結戰爭為最終目標。國際法學界多數說皆否定《開羅宣言》具有國際法拘束力，即使《波茨坦公告》將《開羅宣言》之內容納入，但《波茨坦公告》亦僅強調《開羅宣言》的條件須在「未來」實現。而《舊金山和約》正是在《波茨坦公告》之後，針對日本領土主權安排之終局性文件，在國際法上僅有《舊金山和約》具有決定台灣領土主權之效力。

其次，縱使一九四五年起中華民國政府依據盟軍統帥第一號命令，代表盟軍管轄台灣，然此段期間台灣仍為日本領土，蓋從國際法而言，必須擁有始能放棄，若一九五二年日本得在《舊金山和約》放棄對台灣的領土主權，其前提即是在一九五二年之際，日本仍保有法律上的台灣領土主權，若非如此，日本何能放棄台灣領土主權？此亦證明，《開羅宣言》與《波茨坦公告》都不具移轉台灣領土主權的效力。

最後，從日本放棄台灣領土主權至今，中華人民共和國──中國──從未在片刻統治過台灣。以國際法上實際控制檢視，從中華人民共和國出現在國際社會之後，任何由台澎金馬而生之利益，都與中國沒有任何關係，該國沒有任何國際法基礎能夠主張台灣及其上人民之權益。縱使中國與日本在一九七一年建交聲明中，日本表示其會遵守《波茨坦公告》中有關台灣的規定，然就此日本已然透過簽訂《舊金山和約》履行其《波茨坦公告》下的承諾，不僅如此，日本更從未主張或承認中國能依據建交聲明而獲得台灣領土主權。從此觀察，中華人民共和國並沒有任何法律基礎，能夠以政府繼承之邏輯，繼承前中國政府任何有關台灣之權益，蓋一九四九年之前的中國政府，並未取得台灣的領土主權。

基於上述，吾人認為：台灣領土主權歸屬，須以《舊金山和約》為準，在此之前的戰時文件，都只是盟軍與日本在戰爭狀況時，基於不同目的而制定的戰爭目標或投降條件之文件，都未曾發生處置台灣領土主權的國際法效力。

吾人亦呼籲我國政府應避免落入中華人民共和國在台灣主權論述設下之陷阱，以免作繭自縛，甚至為人作嫁。台灣現今國家地位與主權，是《舊金山和約》和《台北和約》之後，台灣人民共同努力而來，與從未統治過台灣的中華人民共和國並無任何關連，亦與《開羅宣言》無關。

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