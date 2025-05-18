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星期專論》台灣是印太綜合嚇阻戰略的試金石

2025/05/18 05:30

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

台灣不只是中國企圖併吞的領土，更是一套涵蓋民主政體、經濟夥伴與戰略利害相關者（strategic stakeholders）的集體防禦態勢，是否能夠抵擋威權修正主義（authoritarian revisionism）的試金石。（路透檔案照）台灣不只是中國企圖併吞的領土，更是一套涵蓋民主政體、經濟夥伴與戰略利害相關者（strategic stakeholders）的集體防禦態勢，是否能夠抵擋威權修正主義（authoritarian revisionism）的試金石。（路透檔案照）

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

隨著廣袤印度─太平洋地區的戰略緊張情勢不斷升高，台灣已不僅僅是潛在的衝突引爆點，更是美國主導、正在成形中的「綜合嚇阻」（integrated deterrence）戰略可靠性的支點。

美國及日本等區域強權如何回應台灣的防禦需求，以及對中國侵略行為的嚇阻是否具有可信度，將深刻影響今後多年的印太安全架構。

軍事、經濟、外交等手段 嚇阻衝突

透過在印太地區強化嚇阻而成功防衛台灣，將增強美國主導的聯盟體系的可靠性，並且鞏固美國的全球領導地位。相反地，若綜合嚇阻失敗，不僅會助長中國的野心，也將為以中國為中心的區域秩序鋪路。

所謂的綜合嚇阻，是透過融合軍事實力、經濟槓桿、網路能力與外交協調等多面向手段，來防止衝突的發生。這種全方位融合旨在打造一張彼此交織的嚇阻之網，使任何潛在的侵略行動都變得代價高昂，難以執行。

然而，「一致性」（coherence）仍然是綜合嚇阻的「阿基里斯之踵」（Achilles’ heel）。軍事訊號與經濟相互依存之間，或網路作戰與外交接觸之間，都可能出現潛在矛盾。這一點從美國總統川普在日內瓦的關稅談判後，宣稱對中貿易關係「全面重啟」（a total reset）的言論中可見一斑。

台灣一旦發生突發狀況，將是對綜合嚇阻架構的壓力測試（stress-test），屆時制裁措施必須與海軍部署協調一致，網路防禦也必須與公共外交密切配合。要即時規劃一場協調一致、多管齊下的應對行動，其複雜程度不容小覷。

反制灰色地帶 口頭團結表態不夠

這種挑戰在台灣海峽尤其嚴峻。北京日益咄咄逼人的姿態─包括侵擾台灣防空識別區（ADIZ）、惡意假訊息與網路攻擊─就是企圖削弱嚇阻效力，動搖區域安全承諾，製造既成事實。要應對這種「灰色地帶」侵略行為，僅靠口頭上的團結表態遠遠不足，必須採取經過縝密推演、具備可信度，而且無縫銜接的嚇阻行動。

如今，台灣的戰略中心地位已經無可爭辯。美國持續透過武器轉移、聯合訓練與情報共享等手段，強化台灣的防禦能力。

更具戰略意義的是，日本與菲律賓等美國盟邦，也正在重新調整其戰略優先事項。日本二○二二年通過的「國家安全保障戰略」，明確將台灣安全與自身安全相連結，促使日本大幅增加國防開支，也使東京更願意在區域事務中扮演積極角色。另一方面，美國也和菲律賓締結「加強國防合作協議」（EDCA），使美軍得以在鄰近台灣的地區預先部署資產，顯著提升危機應變能力。

印度牽制中國 間接協助台灣防務

以美國、日本、菲律賓或南韓為主的三邊協調架構，正加強情報共享與聯合作戰規劃。

不過，在美國領導的正式聯盟體系之外，關鍵區域強權的立場仍然低調謹慎。印度雖然已悄悄擴展與台灣的關係，卻仍維持「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策。做為「四方安全對話」（Quad）的重要成員，印度對直接介入台灣危機持保留態度，以避免進一步激怒與其自二○二○年起即處於軍事緊張狀態的中國。

不過，印度牽制住中國一整個戰區的兵力，等於間接協助台灣的防務，否則這些部隊可能被用來對付台灣。儘管印度不太可能直接參與防衛台灣，但在與美國密切協調的前提下，印度可能扮演有意義的角色，在台海危機爆發時，協助開闢另一條對抗中國的戰線。

與此同時，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭提供了警惕性的借鏡。西方國家初期的被動因循，讓俄羅斯取得關鍵優勢。

川普反覆不定 恐促對手鋌而走險

台灣面臨與烏克蘭類似的弱點：地理孤立、仰賴外部馳援，以及一個日趨好戰、明言要併吞台灣的鄰國。綜合嚇阻不能只是被動回應，它的可信度將取決於是否能夠展現即時戰備態勢、後勤機動能力，以及跨領域協同應對的實力，而非僅止於公開聲明而已。

川普難以預測的行事風格，更為這種不確定性平添變數，包括他偏好以談成生意為要旨的交易式外交（transactional diplomacy）。戰略上的反覆不定不僅會削弱士氣，甚至可能鼓勵對手鋌而走險。

經濟層面也牽涉甚鉅。台灣是全球半導體供應鏈的關鍵節點，任何干擾都可能癱瘓全球各大產業，從電子產品到汽車製造無一倖免。光是這一點就足以凸顯，為何維護台灣的自治地位對國際社會如此重要。

中國的內部壓力─經濟停滯、日趨高壓、民族主義情緒高漲，與政治高度集中─也使戰略判斷變得更為複雜。這些因素可能對北京發揮抑制作用，但也可能反而促動軍事冒險。

此外，中國的威脅並不限於傳統軍事行動。從網路攻擊到心理戰，中國的資訊戰正在重塑區域認知，削弱民主韌性。綜合嚇阻必須正面迎戰這些非軍事威脅，透過強化網路防禦、戰略溝通與協同揭露假訊息來加以因應。

毫不含糊政治決心 綜合嚇阻關鍵

台灣不只是中國企圖併吞的領土，更是一套涵蓋民主政體、經濟夥伴與戰略利害相關者（strategic stakeholders）的集體防禦態勢，是否能夠抵擋威權修正主義（authoritarian revisionism）的試金石。

事實上，台灣正是鍛造印太未來安全秩序的熔爐。如果嚇阻有效，將有助於促進印太地區的穩定權力平衡。但若嚇阻失敗，後果將波及全世界，危及全球整體的權力平衡。

從這個角度來看，綜合嚇阻已不再只是抽象的軍事理論辯論。綜合嚇阻需要具體展現成效─體現於兵力部署、網路與資訊韌性、聯盟團結一致，以及毫不含糊的政治決心之上。現在正是將綜合嚇阻可靠地付諸實踐的關鍵時刻。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

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