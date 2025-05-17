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自由廣場》「程序瑕疵」茲事體大 論三讀全案付表決的合憲解釋

2025/05/17 05:30

◎ 江榮祥

憲法法庭於五月十二日召開說明會，聲請人（民進黨團立委）與立法院代表（在野聯盟立委）激辯《憲法訴訟法》三讀通過程序。立法院代表稱此屬於國會議事自治範疇，不容司法介入。

惟按立法機關行使職權，在不牴觸憲法及法律所定範圍內，得依其自行訂定之內部規範為之。故而，國會議事自治的範圍，仍應以憲法及法律無明文規定為界限。

次按《憲法》第三七條、第六三條、第一七○條、《立法院職權行使法》第七條及第十一條第三項規定，立法院以「三讀」「議決」「通過」法律案，且第三讀會「應」將全案付表決，其後再經行政院長「副署」，由總統「公布」。準此，法律的制定或修正，固然屬於立法權的行使，而《立法院職權行使法》既經行政院長副署，可以說行政機關與立法機關在此達成「共識」：經過「三讀」「全案付表決」「通過」者，才可以成為「法律」位階的法規範，始得以規制人民權利義務，並令行政機關依法律行政及司法機關依法律審判。同理，立法機關也應當依法律議決及立法。

在野聯盟主導修正《憲法訴訟法》，主席於三讀時僅問「有無文字修正」，未曾將全案交付表決或徵詢有無異議，就直接宣布「通過」，意圖使少數在立法程序上及議事過程紀錄上無從表明異議，明顯逸脫法律文義及正當議事程序。今憲法法庭召開說明會，只審查與受理要件有關之事實，並已於會後評議受理聲請，尚不涉及聲請標的《憲法訴訟法》合憲性。該法既有如此程序瑕疵，牽動立院長期未踐行法定「三讀全案付表決」程序下通過上千部法律案的合憲性，其效力猶待大法官釐清。

（作者是執業律師、民間司改會常務執委）

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