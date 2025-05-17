自由廣場》高三學生是否開放? 校園禁用手機 較適合國中以下

◎ 茗言

當人類進入網路時代，原本禁錮於圖書館中的知識經由數位而解放，人人皆可透過無線通訊與行動裝置隨時隨地存取瀏覽。而現今又將跨入下一個嶄新的AI階段，能夠進行更為擬真的人機互動，深度學習並生成使用者所需的資料。

隨著AI普及化，如今學生除了透過課堂教師傳授知識的單向學習外，更可透過AI快速取得學習相關知識，甚至可能比課堂更為正確、有效率。

請繼續往下閱讀...

教育部宣布新學年度將啟動高中以下學生入校後手機集中管理規定，筆者認為於國中以下實施，敦促低年齡層學生專注於課堂學習，可謂利大於弊，至於高中實施，恐怕弊大於利。

此因學測考題著重素養、考題深度及範圍都大幅提升，以行動裝置輔助作為學習載具並無不妥。至於高三學生，已相當成年階段，更可適度尊重其自主權而不必過度限制。倘若高中學生「只顧玩手機而不上課」，或許學生本身有責任，但教師是否也應自我檢討，何以教學內容不受學生青睞？

因為進入AI時代後，學生已非過去只能仰賴教師取得解答，隨手透過AI亦能獲得更詳盡的解答，那麼沒有熱忱、毫無生氣、以照本宣科方式授課的教師，被學生用「課堂使用手機」的集體投票方式淘汰，在AI的烈日之下，恐怕已非新鮮事。

（作者是法學碩士，任職於大學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法