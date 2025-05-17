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自由廣場》日本牽線 台灣布局 走向世界

2025/05/17 05:30

◎ 王輝生

當美中對峙正值風雲詭譎的關鍵時刻，《日經新聞》大張旗鼓，由編集長親訪台灣賴清德總統，並罕見地巨幅報導，除了響應賴總統「立足台灣、布局全球、走向世界」的政策之外，其目的不外有二。

一、對內︰順應日本「挺台嫌中」的龐大民意，透過專訪親日的台灣總統，一來可以凝聚日本朝野的挺台共識，尤其對低迷不振的石破內閣支持率定有助益。二來可了解台灣迫在眉睫的需求以資配合，形塑日台「同氣相求」的氛圍，為未來日台的深化合作、鋪設基礎。

二、對外︰日媒透過賴總統發聲，間接對美國與全球、作出「日台命運共同體」的戰略表態，尤其在美日同盟正強化對台政策之際，可以催生台日美進一步的實質合作。

這次史無前例的殊遇專訪，顯示對賴總統政治立場與國際角色的高度肯定，因此備受矚目，賴總統在專訪針對台日關係、台美關係、台中關係、美中對立均作出剴切宣示。

此次專訪具有高度的政治目的，這不僅是專訪，更是台日外交與戰略訊號的釋放，反映出台日關係正全方位的深化，更凸顯出、台灣在亞太戰略中不可或缺的地位。

在日本的穿針引線下，賴總統借力使力，高瞻遠矚地布局全球而推出：「與民主陣營共築非紅供應鏈」的構想，相信以台灣半導體在全球的實力，一定會如願以償。

（日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

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