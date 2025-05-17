自由廣場》英國積極對外開放商業貿易

◎ David Lammy

英國政府矢言，要讓英國成為最適合經商的國家。我們正在履行承諾，英國經濟在上週獲得兩項重大肯定。

首先是英國和廿國集團（G20）中成長最快的經濟體印度，達成具里程碑意義的自由貿易協定（FTA）︱︱這是印度史上最大規模的貿易協定，英印之間的貿易成本將更低廉，且更便利快速。

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再來是英國成為第一個和美國總統川普政府達成經濟協議的國家，從鋼鋁到汽車等各種產業的關稅將因而調降，並降低企業在英國營運的成本。

曾有人說，前述協議永遠無法達成。但事實上，美國和印度都看出英國是擁有雄厚經濟基礎的國家，是值得信賴的夥伴，願意進行建設性談判，也是擁抱人工智慧（AI）等新趨勢的創新經濟體。

英國向來是開放的對外型（outward-looking）貿易國家。我們堅信，市場和自由貿易對於在國內外創造繁榮至關重要。

英國是全球最大經濟體之一，擁有尖端的企業、傑出的大學和優質的勞動力︱︱這正是全球企業執行長日前評選「最具投資吸引力國家」，英國榮獲第二名的原因，也是英國經濟成長在七大工業國中名列前茅，台灣企業如聯發科技、華新麗華選擇在英國設立據點的關鍵。

英國政府正致力將前述優勢發揚光大，繼去年秋季宣布一千億英鎊的投資後，英國今年稍早宣告，未來五年將投入一三○億英鎊，用於進行催化私人投資、促進成長和推動英國《現代產業策略》（Modern Industrial Strategy）所需的各項計畫。

英國正在移除不必要的監管，目標在未來五年內，將企業管理成本削減四分之一。英國已有超過一八○家來自台灣的企業落地生根；若能提供確定、穩定和簡易的經商環境，將讓更多公司有信心在英國擴張與投資。

美國和印度體認到，在英國現任政府領導下，和英國建立更密切貿易關係的龐大可能性，且這兩國並非特例。英國在今年稍早成為「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的第一個歐洲成員國後，如今已是活躍成員。首屆「英國―歐盟高峰會（UK-EU Summit）」訂於五月十九日舉行，我們將尋求和最密切的歐洲鄰國達成新協議，讓英國人民更加安全、富裕。我們也正和未來的新興市場建立新的夥伴關係。

前述協議只是起點，英國外交人員和貿易談判代表已發出訊號︰我們準備大展身手。

（作者是英國外交發展部外交大臣）

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