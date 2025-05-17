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自由廣場》從院士選舉看中國學界 台灣和中國交流如何一起沈淪?

2025/05/17 05:30

◎ 蔡敏雄

屠呦呦是中國知名的藥學專家，長年任職於中國中醫科學院，她帶領研究團隊，從中草藥中成功提煉出抗瘧疾的青蒿素（ArtemisiaAnnua），開創出治療瘧疾的新方法，於2015年，榮獲諾貝爾醫學獎，但她幾次被提名參選院士（中國科學院與中國工程院），卻都沒被選上。而她直到94歲高齡，才在上個月底當選美國國家科學院（NAS）外籍院士，真是最大的諷刺。

政治評論員羅翔為屠呦呦叫屈「她在自己的國家，竟然不能被評為院士，只因為她不花錢拉票」；華大醫學院副院長魯白更點破「院士制度不是ㄧ個榮譽制度，而是一個利益制度」；連《人民網》都批評「默默工作，敢說真話，貢獻卓著的人落選院士。擅長公關、有權有錢的卻順利當選，風光無限」；更有網友抨擊，「中國的院士制度，是腐敗的溫床」。中國最高學術研究機構的院士制度，尚且如此黑暗腐敗、劣勝優汰、不民主，屠呦呦就是被犧牲的活生生例子，遑論在此之下的各級學校教育機構，難怪教育部長鄭英耀反對台灣的學校赴中國交流，是要交流如何一起腐敗嗎？

台灣的「民主指數（DemocracyIndex）」全球排名第12，亞洲居冠。世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）亞洲排名第一。「世界幸福報告（World Happiness Report）」榮登亞洲最幸福國家，如此優秀的台灣，去跟這三項都掉在全球末段班且要武力侵台的中國交流取經，這不是向下沈淪、自我淘汰嗎？鄭英耀部長鼓勵台灣師生，這個世界不是只有中國，我們應該多和歐美先進民主國家，進行更緊密的交流，其苦口婆心，令人感同身受。

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

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