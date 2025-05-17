自由廣場》褻瀆神明大不敬! 中共把媽祖當作宗教統戰的工具

◎ 木鐸

中共的宗教交流，是真交流，還是假交流、真統戰？

台灣的宗教是為了「人」，但中共的宗教是為了「人」，還是為了「黨」？

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再更徹底問一句，中國的宗教到底有沒有「神」的存在？

今（二○二五）年二月十八日，中共國家宗教事務局官網有一篇文章︰「堅持黨對宗教工作的集中統一領導」，它的結語寫著「共產黨員要做堅定的馬克思主義無神論者，嚴守黨章規定，堅定理想信念，牢記黨的宗旨，絕不能在宗教中尋找自己的價值和信念。」請注意看，「無神論」三個字就大剌剌地寫在宗教局的官網，宗教局堅持「無神論」，還有什麼比這個更諷刺的？ 台灣人還能相信中共的宗教交流嗎？

中共前宗教局長葉小文更在內部會議指示「共產黨的任務，是要從地球上消滅所有宗教、消滅人對神的信仰」，這不只是諷刺，這已經是對全球宗教最直接且致命的威脅了。台灣崇拜的媽祖是「神祗」，當然是中共必欲消滅的對象，「打著民主反民主」、「抬著媽祖滅媽祖」，這是一整套的統戰戰略。

三十多年前，筆者受邀參加北京西單缸瓦寺的主日禮拜（這家愛國樣板教堂，美國前國務卿萊斯也曾受邀參加禮拜活動）禮拜時，我注意到唱詩班裡竟有幾個滿臉橫肉、刻劃鬥爭痕跡的大媽，根據「相由心生」的道理，我很難把她們和慈善祥和的宗教連結。

最近中國福建泉州富美宮藉「蕭太傅信俗、台島百年緣」為主題，一方面由台人恭請「蕭太傅」神尊來台遶境，另一方面富美宮董事長陳淑賢等十名中國人卻假「農業科技參訪」名義訪台，刻意採取「人神分離」的巧門逃避審查，打算混入白沙屯媽祖繞境活動。

福建泉州富美宮，其實就是泉州市民族與宗教事務局所欽定的對台統戰宮廟。他們所執行的，是二○二三年九月發布【中共中央關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見】所衍生的《福建對台工作廿一條》的第十五條（擴大社會人文交流合作），其中就明訂著「開展閩台族譜對接、尋根謁祖等活動。發揮媽祖等民間信仰精神紐帶作用，開展形式多樣的民間信俗交流活動」的任務。請注意，「媽祖」就是中共利用來對台統戰的工具，真是可惡至極！

中共這次偷渡失敗，全賴台灣政府、陸委會的高度警覺心，但中共及在台同路人絕對不會就此罷手，除了政府，國人尤其是媽祖的信徒，更要提高警覺才是。

（作者從商）

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