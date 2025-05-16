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社論》台灣要成團結民主友盟要角

2025/05/16 05:30

賴清德總統從台灣的科技發展優勢，尋找因應國際局勢變遷，進一步發揮台灣的關鍵角色。（資料照）賴清德總統從台灣的科技發展優勢，尋找因應國際局勢變遷，進一步發揮台灣的關鍵角色。（資料照）

賴清德總統近日接受「日本經濟新聞」專訪，針對區域情勢，總統強調，在這個時刻，印太或國際社會很需要日本的領導。我們也希望跟歐盟、甚至其他區域都能夠加強關係，現正提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。能夠串連民主陣營建立一條全球半導體非紅供應鏈。總統從台灣的科技發展優勢，尋找因應國際局勢變遷，進一步發揮台灣的關鍵角色。尤其針對中國對全球帶來的各種威脅，台灣能幫助世界，也希望世界挺住台灣，共阻威權勢力對民主陣營的侵襲。

美國川普總統上台將滿四個月，祭出關稅等政策，與主要民主友盟的關係，正進行盤整梳理的階段。部分民主國家感到憂慮，美國領導全球的角色不再。不過，這也讓相關國家基於所面對的地緣政治，必須有更多自我責任承擔，而非等待美國出面的「搭便車」情況。例如與前任拜登政府比較，川普政府對烏俄戰事態度有別，使得歐洲國家更要直接應處俄羅斯帶來的威權進逼，而願意真正提高國防預算。北約過去主要防務與經費多為美國提供，川普政府轉變戰略方向後，歐盟國家在維護民主價值與體制則要扮演更多的角色。另方面，美國與烏克蘭簽署礦產協議後，川普政府未來再提供奧援，才更「師出有名」。對抗威權，美歐國家如何分進合擊，都在調整最適角色。

再看印太，外界預期是美國主要聚焦所在，高舉的關稅大旗，正是鎖定中國而來。賴總統訪談中說，歸納川普總統有幾個意圖，一，要解決財政問題。二，美國感受到來自中國的威脅，認為必須要再工業化。三，想要帶領國家成為人工智慧的世界中心。四，川普總統要確保世界和平，不再發生戰爭。按其所說的目標，最大阻力，正是來自中國。當中共政權以傾國之力、國家補貼等不公平貿易手段，進而形成不公平競爭，生產過剩情形，不僅針對美國等民主國家，也是對全世界帶來傾銷問題。在軍事上，環第一島鏈的印太國家固然首當其害，但烏俄戰事至今難歇止，陷入軍事泥沼，與中國暗地源源不絕支援俄國，有絕對關係。烏克蘭指控北京默許中國公民受俄國招募參戰。中國領導人習近平近日訪俄會晤總統普廷時，強調捍衛中俄兩國國家利益。這些訊號，說明威權國家日趨合流，更威脅世界。

同樣的，解放軍對於印太地區的軍事襲擾，不時出現中俄聯合軍事動作。日媒近日報導日本政府將公布的年度防衛白皮書直指，中俄加強軍事等合作是日本「安保方面重大的關切事項」，並提到「在東亞發生與俄羅斯侵略烏克蘭相同事態的可能性」。正顯示印太與歐陸同受中俄為首的威權集團之害。所以，賴總統八日出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」時說，「台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅」，道出相關民主國家面臨相同情境。總統還舉例包括鋪設數十年的海底電纜遭到刻意的破壞；民主選舉受到各種境外錯假資訊的干擾；既有自由開放的公平市場正受灰色地帶的侵擾、傾銷、施壓。他提到的確實都是民主陣營遭逢的共同經驗。事實上，最近國民黨主席因大罷免潮而語出驚人批評賴總統是希特勒、法西斯，就是先從中俄兩國開始的說法。普廷多次對人民洗腦，把他對烏克蘭的戰爭辯解為「維和任務」，是對烏克蘭「去納粹化」。近年中國官媒也把賴清德比擬為希特勒。然後國內政客陸續仿效，中國社群媒體擴大傳播，展開認知戰攻訐。

希特勒與法西斯，對歐洲國家來說，都是極其沉重的傷痕記憶。所以，藍營政客輕率發言，引發德國駐台機構的點名譴責，曾受納粹荼毒的歐洲國家，駐台機構也轉貼聲明，表達聲援。歐洲國家反應強烈，顯示對中俄敘事一致性，乃至台灣內部有樣學樣，有高度警覺。在歐洲訪問的前總統蔡英文出席哥本哈根民主高峰會的演講也提到，面對在貿易利益重新平衡與安全責任重新分配中可能產生的衝突時，民主國家必須確保團結一致。因為對手正不斷結盟，並發展各種新手段，侵蝕民主體制。從賴清德到蔡英文的喊話，說明川普政府調整戰略布局過程，從歐洲到印太民主國家，必須積極擔負自我捍衛責任，並相互協作，因應威權勢力的集結。在這變動時刻，我們要成團結民主國家要角，更主動串聯出擊，無論遠親或近鄰，都要建構更有利「德不孤、必有鄰」的民主韌性環境。

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