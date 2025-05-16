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自由廣場》社會邊緣人與信教者 我們基隆見！

2025/05/16 05:30

◎ 王崇堯

國民黨基隆選出的立委林沛祥，最近貶低罷團為「社會邊緣人」，還說罷團是「狗狗的，吃壞肚子所出來的東西」，不僅觸怒所有罷團，也得罪宗教信仰者。最近白沙屯媽祖繞境，有三十二萬多人追隨，他們除了祈福之外，難道不是感念媽祖「濟弱扶傾」、照顧「社會邊緣人」的慈悲心嗎？

基督宗教來的舊約聖經，不只要人們為啞巴開口，為一切貧窮人伸冤，捍衛窮人及權利(箴言三十一：八—九) ，同時警告權勢者不可欺壓貧窮人，否則就是輕蔑、侮辱造物主（箴言十四：塞十一）。箴言強調，富有者應顧念貧困者、社會邊緣人，並給予賙濟。

新約馬太福音二十五：三十一—四十六敘述，在最後審判中，耶穌審判人類並非基於其信仰有多敬虔，而是他們是否有滿足人類需求的具體行動：有無為飢餓的人提供食物、為口渴的人提供飲水、為無家可歸的人提供住所、為赤身裸體的人提供衣物。基督宗教的核心價值就是關愛窮人、照顧社會邊緣人。

二世紀的教父游斯汀 (Justin Martyr) 在《辯護文》寫著：「富裕而樂意的人，按各自認為合適的方式捐贈；收集到的錢財存放在主席那裡，主席救濟孤兒寡母、因疾病或其他原因而貧困的人、被束縛的人和寄居在我們中間的陌生人，總之，照顧所有需要幫助的人。」在四世紀，基督宗教成為羅馬帝國的國教後，基督徒仍是運用其多餘的財富來救助窮人。當時基督徒的想法是，給窮人禮物就如同貸款給上帝，而為永生付出非凡利益的人，確實是一項非常好的投資。教父巴西爾(St. Basil)在卡帕多西亞建立的「醫院」，和教父埃德薩的拉布拉(Rabbula of Edessa)在敘利亞東部建立的類似機構，都是照顧社會邊緣人的例證。

在台灣，有宗教信仰者，不論是媽祖或耶穌的跟隨者，倘若自覺是照顧「社會邊緣人」的信仰實踐者，那麼我們就基隆見，與被貶低為「社會邊緣人」的罷團，齊來罷免自以為是百分之一精英的立委林沛祥！

（作者是前台南神學院院長）

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