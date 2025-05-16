自由廣場》【李筱峰專欄】自稱絕不撒謊的騙子

歐盟的一位記者問中國外交部發言人華春瑩：「妳任職以來，跟歐洲公眾撒謊三千五百次，其中哪個撒謊妳最愛？」華春瑩臉不紅心不慌答：「我們一不偷、二不搶、三不撒謊」。

華春瑩的「三不」，讓我聯想起二戰後來台的行政長官陳儀也有「三不」。一九四五年十月廿四日陳儀來台抵達機場廣播說：「此次來台，不為做官，而是為人民謀福利，為國家求建設，今後決本不撒謊、不偷懶、不揩油，及榮譽心、愛國心、責任心，六大信條行事…」

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當時很多台灣人聽不懂「揩油」（杜聰明回憶錄也提到此事），後來才知是貪污的意思。對於陳儀的三不，台灣人暗笑，那本是小學生的最基本道德要求，中國官吏居然列為政見！乾脆再加上「不殺人、不放火」，政績更輝煌。

陳儀宣誓「三不」後，官場貪污之風橫行。一九四六年一月底到二月上旬的《民報》，有關貪污的新聞就多達六件，平均兩天就有一件，讓台灣同胞開了半世紀未見之眼界。廖文奎博士在《前鋒》雜誌沉痛指出「接收及行政人員，多係貪污之流…，或公財私用，或敵產擅賣，或浮報不實…」。

說到撒謊，史例歷歷：二二八事件爆發後，陳儀數度召見民間領袖蔣渭川（蔣渭水胞弟），盼蔣能出面安撫民眾。蔣渭川藉機再三要陳儀保證不會向中央請兵，以免事態惡化。陳儀一再允諾不會請兵。蔣渭川說「總有許多人說我會被你欺騙…，若是長官尚有報復騙殺的觀念，希望你只騙我一人就好，不可騙殺全省的民眾。…」陳儀再三強調絕不會向中央請兵，實則，早在三月二日陳儀已向蔣介石請兵來台。

三月八日，南京派兵來台的消息已風聲鶴唳，憲兵第四團團長張慕陶於當天中午仍對二二八處理委員信誓旦旦「本人決以生命擔保，中央絕不對台灣用兵」。就在他「以生命擔保」的當下，中國軍隊已抵達基隆外海，一場腥風血雨的屠殺即將展開！

以上是七、八十年前的史例，追昔撫今，今天的中國呢？華春瑩的「三不」我們信嗎？中國的「順口溜」早就打臉自家了「十億人口九億騙，還有一億在訓練」。

從日常生活看，中國的造假之風就表現在商品仿冒，罄竹難書。從運動鞋、精品百貨、汽車零件到高科技產品，無所不仿。十幾年前，中國就冒出許多台灣名產，像凍頂、梨山、溪頭、杉林溪、阿里山等名茶，還有池上米、西螺米、古坑咖啡、瑞穗鮮乳、西螺醬油、東港生魚片、埔里米酒、埔里米粉、新竹米粉…不一而足。

中國不偷、不搶、不撒謊嗎？那美、台已被偷那麼多智慧財產與農業技術到中國！還利用一帶一路的「合作」，又搶了多少國家的資源？這都是民進黨串通美國編造的嗎？

最大的欺騙莫過於一九八四簽署的《中英聯合聲明》，中共承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式五十年不變，在「一國兩制」下享有不同於中國內地的自由與司法獨立。結果呢？維持不到十多年就翻臉了！中國外交部說《中英聯合聲明》只是一份不具現實意義的「歷史文件」。

馬英九說要相信習近平，是嗎？我只相信他們有句話是真的：「統一」之後「留島不留人」！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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