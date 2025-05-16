自由廣場》中國教界腐敗成風 台灣是要交流什麼?

◎ 林原

在中國，有人上網問：醫生、教師、公務員，這三個群體，何者會是第一個面臨職業危機？

不少人以為是教師，因為中國的新生兒數量呈斷崖式下墜，學生數量逐年減少。這觀點看似有理，但並非無可商榷，原因出在貪腐成風。

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以中國的高校教師來說，其中大部分涉及行賄、受賄、貪污犯罪，應該「進去」卻未「進去」。在極度腐敗的中國，他們仍於校園內道貌岸然地「教書育才」。

最近在網路大熱門的中國「二代」董襲瑩當「小四」事件，就牽扯出知名院士王辰、邱貴興，備受爭議。有網友反映，中國有一半院士應被判刑或槍斃。而院士都是理工農醫領域的，文科的沒有。不過在中國，文科的腐敗其實是超過理工農醫。就高校文科院系而言，七十%以上的博士生導師應該「進去」，理工農醫類院系或許好些，但差別程度有限。至於低職階的教師，腐敗分子占比會小些，但也難講。

說實在的，行賄、受賄、貪污超過三萬元（人民幣），已經觸犯刑法，無論如何都不適合站上講台，不適合為人師表，不適合教書育才。在中國，院士級別的，受賄、行賄及貪汙數額很可能是驚人的。至於非院士的博導、教授，受賄、行賄及貪汙數額，也可能超出普通百姓的想像。

對於腐敗的院士、博導、教授、副教授、講師們，即使不把他們「送進去」，至少也該勒令辭職（或解聘、開除），這已經算是很寬大的處理。有些金額太過龐大的，實在無法寬大處理，只能「送進去」。

但這樣一來，大量教師必須離開高校，教師人數勢必嚴重不足，這時就須有大量新血補充，高校教師反而得以較慢面臨職業危機。

現在還在辛苦遵守法紀的中國教師們，只能寄望於大規模反腐，如此或能避免「劣幣淘汰良幣」而其實，他們更應該主動揭發腐敗的同事、同行。

最後要說的是，在中國高校腐敗化、犯罪化的普遍現象之下，台灣高校應該保持警覺，暫停與對岸進行學術交流、校園交流、文化交流，並呼籲對岸官方儘快在高等教育領域開展大規模反腐。

（作者是歷史學博士，時評人）

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