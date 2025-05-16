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自由廣場》手機集中管理 可減二次傷害

2025/05/16 05:30

◎ 常遇秋

教育部長鄭英耀近日表示，將公告校園行動載具使用原則的修正案，預計今年九月開學實施，對教育現場的老師來說，這是天大的好消息，因為可以防止「受害學生被害過程的影像」在校園內外紛飛，導致受害者再遭「二次傷害」！

國高中學生遭到校園霸凌的事件近年頻頻發生，且霸凌者非常囂張，習慣把霸凌過程錄製下來，再Po上網站取樂，導致「受霸凌者」遭到取笑、痛不欲生！尤其是霸凌影片一旦上傳網路，根本就是覆水難收、再也難以回收，因點閱率很高，傳染力很強，快速散播。

有些同學會複製「霸凌影片」到個人電腦，隨時可將霸凌影片上傳臉書、IG、Threads甚至抖音，被害人一生永無寧日！國外，還有許多受霸凌者就因無法承受這類影片的不斷轉傳，最後不幸選擇輕生，一條青春生命就此香消玉殞，真是人間悲劇！

教育部長鄭英耀打算讓學生入校後手機就必須「集中管理」，筆者予以支持。只是，萬一國高中生不聽老師指導，而不交出手機集中管理時，老師該怎麼辦？

老師除了「道德勸說」之外，教育部是否可以透過修訂法令，讓老師「集中管理」手機於法有據，具有「強制力」！否則，教育部這項「集中管理」手機政策，恐怕會變成「立意良善」，老師難以落實！

（作者是教育人員）

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