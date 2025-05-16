自由廣場》中央訂出大方向 各校認真執行

◎ 陳啟濃

鑑於學生攜帶手機到校，造成教學上的干擾，教育部規劃九月開始，全國高中以下學生攜帶手機到校，將規定採取「集中管理」模式。有些教師團體認為，教育部只規定大原則，沒有明確的辦法指引，批評是沒有擔當。

但依教育部教學正常化的規定，學校普遍認為教育部若管得太瑣碎，反會讓學校失去因地制宜的空間。尤其是面對私立學校的挑戰，公立學校顯得綁手綁腳，無法因應實際教學之需而做若干安排。所以學生手機的管理，教育部定出一個「集中管理」的方向，已經明確「授權」給各縣市各校，足以避免學生在上課時間任意使用手機。

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「集中管理」的大前提下，各校可因應學生的學習需要及其常規表現，彈性使用手機以增進教學效能。如果教育部訂得太細，反而造成各校實施上的困難，徒然流於書面形式，無法發揮具體效果，又會引發各校怨聲載道。

避免學生過度使用手機而致學生身心危害，特別是目前在校期間過度使用而影響教學的真實現況，格外須由政府、家長及學校共同通力合作，大家認真看待此事，攜手要求尚未成年的學生配合學校規定。徒法不足以自行，只靠教育部訂出手機使用辦法，這還不夠，各縣市各學校第一線更須認真執行配合。

（作者是資深教育人員）

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