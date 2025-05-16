自由廣場》學生手機集中管理 為教育部叫好!

◎ 徐嘉欣

教育部長表示，從九月新學期起，全國高中以下校園將實施手機「集中管理」。筆者聽聞消息，忍不住要為教育部拍手叫好。

學生手機成癮，可說是已經嚴重影響到學生的學習，這第一線的教師絕對感同身受。各級學校面對學生使用手機如此氾濫，也各有不同的管制辦法，但往往成效不彰。如今欣見全國最高教育機關的教育部，針對學生手機使用問題勇於發聲，筆者雖已離開教育界，但聽聞消息，由衷為學校、老師、學生和家長感到高興。

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即使有老師不領情，甚至認為教育部此舉是甩鍋給學校，但筆者卻不這麼認為，起碼教育部發現問題，且主動出面解決問題，這就是給校方一劑強心針。過去大家各自為政、各行其是的局面，如今有機會統一方向、共同努力。只要目標明確、方法得當，必定能收立竿見影之效。

筆者特別認同教育部長以澳洲為例，來說明政策的可行性。澳洲於二○二四年起首年進行校園管理手機，經一年後，一千名校長有超過八成指出學生學習更專注、學業表現更好，過去的問題行為，超過五成校長認為有改善，足以證明這條路、這個政策是有價值的。既然教育部長有心，我們也應給予支持和肯定。

當然也不能忽視政策執行所面臨的挑戰，畢竟手機已深植學生生活，要落實「集中管理」並非易事。但只要師長、家長齊心協力，筆者相信一年後，我們將看到學生交出進步的成績。

（作者是文字工作者）

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